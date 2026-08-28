Zvezda predstavila novo pojačanje: Reprezentativac obukao crveno-beli dres!
Šampion Srbije posle eliminacije iz Lige Evrope dobio značajno osveženje u defanzivi.
Fudbaleri Crvene zvezde neslavno su završili gostovanje u Skendi, eliminacijom od Viktorije Plzenj u kvalifikacijama za Ligu Evrope, nastaviće takmičenje u Ligi konferencija.
Sada su na Marakani predstavili i svog novog fudbalera. Radi se o Japancu Juti Nakajami, koji igra na poziciji štopera i levog beka.
Ovaj igrač ima 29 godina i iza sebe veliko iskustvo, jer je nastupao i u Holandiji, ali i u Engleskoj, odakle se vratio u domovinu. Karijeru je počeo u Rejsolu, posle čega je prešao u Cvole 2019. godine u januaru.
Proveo je tri i po godine, pre prelaska u Hadersfild, gde se zadržao dve godine, da bi se potom vratio u Japan.
Nakajama je i izuzetno iskusan kad je reč o reprezentaciji, pošto je nastupao 22 puta za selekciju Japana, a ove sezone je nastupio i tri puta u J1 ligi, gde je imao jedan gol i čak dve asistencije.
On se nedavno i oprostio od Japana, dok ga je sada Zvezda dovela očigledno sa željom da napadne što bolji plasman u Ligi konferencija.
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