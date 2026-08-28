Rijera najavio "metlu" u Zvezdu: Očistiću ekipu, neke odluke biće bolne, budite uvereni u jednu stvar

Biće ovih dana zanimljivo na Marakani

Foto: Printskrin Facebook/FK Crvena zvezda

Albert Rijera, šef stručnog štaba Crvene zvezde, oglasio se veoma emotivnom porukom na društvenim mrežama nakon eliminacije iz kvalifikacija za Ligu Evrope.

U meču koji je završen pobedom Viktorije Plzenj rezultatom 5:1, španski stručnjak je poručio da preuzima punu odgovornost, ali nije mogao da sakrije ogorčenje zbog sudijskih odluka koje su direktno krojile sudbinu njegovog tima.

- Boli kao nikada pre. Ali ono što te boli, to te i nauči nečemu. Prvo, želim da se izvinim klubu i navijačima zbog propuštene prilike da igramo u Ligi Evrope. Kao glavni trener, ja sam jedini odgovoran za ono što se dešava na terenu. Nema smisla pričati o igračima koji više nisu sa nama, o pripremama ili organizaciji kluba... Fokus je samo na lopti - započeo je Rijera svoju ispovest.

Ipak, ono što je usledilo u analizi same utakmice, bivši as Liverpula opisao je kao "zonu sumraka".

- Ono što se dogodilo na istoj utakmici je kao horor film! Primili smo tri penala, od kojih je jedan bio komičan, u poslednjem minutu, i to nad protivničkim golmanom! Dobili smo crveni karton, svaka odluka je bila protiv nas... Da igramo još 100 puta, ovo se ne bi ponovilo.

Rijera je najavio "seču" i ozbiljne promene unutar tima kako bi se ekipa trgnula pred nastavak sezone u kojoj ih očekuju tri fronta.

- Šta je bilo, bilo je. Gledamo napred, tražimo rešenja i moja odgovornost je da se postaram da se ovakva situacija više nikada ne ponovi. Detektovaću probleme, "očistiti" ekipu i doneti odluke. Neke od njih će biti veoma bolne, ali sve je to za dobrobit kluba. Daću sve što je u mojoj moći, budite uvereni u to - jasan je Španac.

I pored teškog udarca, strateg crveno-belih podseća da sezona nije izgubljena.

- Sezona nije gotova. Imamo prvenstvo, Kup i čekaju nas utakmice u Ligi konferencija. Idemo dalje - zaključio je Rijera.