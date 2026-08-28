Fudbal

Rijera najavio "metlu" u Zvezdu: Očistiću ekipu, neke odluke biće bolne, budite uvereni u jednu stvar

М.М.

28. 08. 2026. u 16:18 >> 16:23

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Biće ovih dana zanimljivo na Marakani

Ријера најавио метлу у Звезду: Очистићу екипу, неке одлуке биће болне, будите уверени у једну ствар

Foto: Printskrin Facebook/FK Crvena zvezda

Albert Rijera, šef stručnog štaba Crvene zvezde, oglasio se veoma emotivnom porukom na društvenim mrežama nakon eliminacije iz kvalifikacija za Ligu Evrope.

U meču koji je završen pobedom Viktorije Plzenj rezultatom 5:1, španski stručnjak je poručio da preuzima punu odgovornost, ali nije mogao da sakrije ogorčenje zbog sudijskih odluka koje su direktno krojile sudbinu njegovog tima.

- Boli kao nikada pre. Ali ono što te boli, to te i nauči nečemu. Prvo, želim da se izvinim klubu i navijačima zbog propuštene prilike da igramo u Ligi Evrope. Kao glavni trener, ja sam jedini odgovoran za ono što se dešava na terenu. Nema smisla pričati o igračima koji više nisu sa nama, o pripremama ili organizaciji kluba... Fokus je samo na lopti - započeo je Rijera svoju ispovest.

Ipak, ono što je usledilo u analizi same utakmice, bivši as Liverpula opisao je kao "zonu sumraka".

- Ono što se dogodilo na istoj utakmici je kao horor film! Primili smo tri penala, od kojih je jedan bio komičan, u poslednjem minutu, i to nad protivničkim golmanom! Dobili smo crveni karton, svaka odluka je bila protiv nas... Da igramo još 100 puta, ovo se ne bi ponovilo.

Rijera je najavio "seču" i ozbiljne promene unutar tima kako bi se ekipa trgnula pred nastavak sezone u kojoj ih očekuju tri fronta.

- Šta je bilo, bilo je. Gledamo napred, tražimo rešenja i moja odgovornost je da se postaram da se ovakva situacija više nikada ne ponovi. Detektovaću probleme, "očistiti" ekipu i doneti odluke. Neke od njih će biti veoma bolne, ali sve je to za dobrobit kluba. Daću sve što je u mojoj moći, budite uvereni u to - jasan je Španac.

I pored teškog udarca, strateg crveno-belih podseća da sezona nije izgubljena.

- Sezona nije gotova. Imamo prvenstvo, Kup i čekaju nas utakmice u Ligi konferencija. Idemo dalje - zaključio je Rijera.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Albert Riera (@11riera11)

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SA OVIM SE BORI SVAKOG DANA: Đina DŽinović otkrila da boluje od neizlečive bolesti

SA OVIM SE BORI SVAKOG DANA: Đina Džinović otkrila da boluje od neizlečive bolesti