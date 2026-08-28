Dr Novosti

NAJNOVIJA STUDIJA: Zaslađivač ksilitol povezan sa moždanim i srčanim udarima

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

28. 08. 2026. u 20:33

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ZASLAĐIVAČ ksilitol, koji se koristi u žvakaćim gumama i džemovima, povezan je sa moždanim i srčanim udarima, pokazala je najnovija studija, prenosi danas Gardijan.

НАЈНОВИЈА СТУДИЈА: Заслађивач ксилитол повезан са можданим и срчаним ударима

Foto: Feepik

Kako su pokazali rezultati najveće studije te vrste, visok nivo ksilitola u krvi povezan je sa većim rizikom od ozbiljnih kardiovaskularnih poremećaja.

Ksilitol je šećerni alkohol koji se u veoma malim količinama nalazi u pojedinim prirodnim namirnicama.

Takođe se dodaje, često u količinama koje su i do 1.000 puta veće, kako bi se veštački zasladile namirnice, pića i proizvodi za negu usne duplje.

Uprkos sve većoj upotrebi, dugoročni uticaji ksilitola na zdravlje nikada nisu detaljno istraživani.

U najvećoj studiji te vrste, istraživači su utvrdili da je visok nivo ksilitola u krvi povezan sa povećanim rizikom od ozbiljnih kardiovaskularnih bolesti.

Nalazi su predstavljeni u Minhenu na godišnjem kongresu Evropskog kardiološkog društva (ESC), najvećoj svetskoj konferenciji posvećenoj kardiologiji.

Istraživači su analizirali podatke za 17.710 osoba i uporedili grupu sa najvišim nivoom ksilitola u krvi sa grupom sa najnižim nivoom.

Osobe sa najvišim nivoom ksilitola imale su 57 odsto veću verovatnoću da umru ili dožive srčani ili moždani udar u roku od šest godina u odnosu na one sa najnižim nivoom.

Pored toga, istraživači su pokazali da postoji konstantan porast kardiovaskularnih oboljenja povezanih sa ksilitolom, bez obzira na početne karakteristike ispitanika, kao što su starost i pol.

Istraživači su takođe istakli da je ova povezanost nezavisna od faktora kao što su indeks telesne mase, hipertenzija, dijabetes i nivo lipida, koji bi inače mogli da podstaknu ljude da konzumiraju niskokalorične proizvode.

Autor studije, Marko Vitkovski iz Univerzitetske bolnice Šarite u Berlinu, izjavio je da se ovi rezultati nadovezuju na prethodna istraživanja koja su već ukazala na potencijalne probleme u vezi sa ksilitolom.

-U prethodnim studijama pokazali smo da ksilitol može da pojača sposobnost krvnih pločica, trombocita, da stvaraju ugruške, rekao je on.

Vitkovski i njegove kolege takođe su utvrdili da su visoki nivoi ksilitola u krvi povezani sa ozbiljnim srčanim problemima kod osoba sa visokim rizikom, tokom perioda od tri godine.

On je ukazao da dugoročni nalazi u opštoj populaciji ukazuju na to koliko malo znamo o kardiovaskularnoj bezbednosti ksilitola i pokazuju da su potrebna dalja istraživanja, naročito s obzirom na to da se količina ksilitola u proizvodima neprestano povećava.

(Tanjug)

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