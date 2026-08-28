VUČIĆ O FABRICI ROBOTA: Bićemo prvi u Evropi koji će da imaju takve robote!

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, u okviru posete Mačvanskom okrugu, obišao je i Lipnički Šor.

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Na pitanje kakvi roboti će se praviti, Vučić je rekao da će se svašta praviti.

- Sutra ćete videti od robota pasa, humanoidnih robota, nose kiselu vodu, mogu da trče, da pokazuju vežbe Brus Li, može sve šta poželite. A sve će najvećim delom da ide u izvoz, osim onoga što je nama potrebno, a ne mogu da kažem sada šta je to. Meni robot nije potreban da mi donosi vodu, ali za nešto drugo su nam potrebni. Zaposliće nam ljude. Bićemo prvi u Evropi koji će da imamo takve robote, i baš sam srećan, u ovakvom vremenu kada takvih investicija više nema, baš sam srećan. A u nedelju 30 km otvaram još brzog puta od Požarevca do Velikok Gradišta - rekao je Vučić.