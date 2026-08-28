BEOGRAD NA SVETSKOJ MAPI PADELA: Elita se bori za tron na „FIP Gold“ turniru

Vreme je za četvrtfinale

Foto: Instagram/padelfip

Prestonica Srbije ove nedelje je epicentar svetskog padela. Turnir „FIP Gold Beograd 2026“, koji se održava u Padel centru "Belgrade Waterfront" i na spektakularnom montažnom terenu nadomak Kule Beograd, ušao je u samu završnicu, a imena putnika u četvrtfinale već nagoveštavaju bespoštednu borbu za nagradni fond od 50.000 evra.

Prvi favoriti turnira, španski par Janguas - Nieto, opravdali su status prvih nosilaca. Nakon ubedljive pobede u prvom kolu, u osmini finala su deklasirali dubl Ramirez-Skoniečesni sa dva puta po 6:1, potvrdivši da su glavni pretendenti na titulu. S druge strane žreba, drugi nosioci Stupačuk i Sanc takođe gaze sigurno ka završnici, pobedivši par Nunjez-Peri rezultatom 6:3, 6:2.

Najveće iznenađenje dosadašnjeg dela turnira priredili su Zurita i Rivas, koji su eliminisali 11. nosioce Cepera i Golestana, a potom rutinski savladali Fernandez-Poca za plasman među osam najboljih.

Publika u Beogradu imala je priliku da uživa i u dramatičnim mečevima poput onog između dubla Nunjes-Peri i Joris-Robert, koji je rešen tek u taj-brejku trećeg seta.

Ovaj sportski događaj okupio je više od 200 profesionalaca iz 40 zemalja, a Beograd se još jednom pokazao kao vrhunski domaćin. Osim sportskog aspekta, turnir ima i snažnu humanitarnu notu – dok je ulaz za preliminarne mečeve bio besplatan, prihod od ulaznica za predstojeća polufinala i velika finala Padel savez Srbije usmeriće u humanitarne svrhe.

Veliko finale zakazano je za nedelju na centralnom terenu pored Kule Beograd.