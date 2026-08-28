BEOGRAD NA SVETSKOJ MAPI PADELA: Elita se bori za tron na „FIP Gold“ turniru
Vreme je za četvrtfinale
Prestonica Srbije ove nedelje je epicentar svetskog padela. Turnir „FIP Gold Beograd 2026“, koji se održava u Padel centru "Belgrade Waterfront" i na spektakularnom montažnom terenu nadomak Kule Beograd, ušao je u samu završnicu, a imena putnika u četvrtfinale već nagoveštavaju bespoštednu borbu za nagradni fond od 50.000 evra.
Prvi favoriti turnira, španski par Janguas - Nieto, opravdali su status prvih nosilaca. Nakon ubedljive pobede u prvom kolu, u osmini finala su deklasirali dubl Ramirez-Skoniečesni sa dva puta po 6:1, potvrdivši da su glavni pretendenti na titulu. S druge strane žreba, drugi nosioci Stupačuk i Sanc takođe gaze sigurno ka završnici, pobedivši par Nunjez-Peri rezultatom 6:3, 6:2.
Najveće iznenađenje dosadašnjeg dela turnira priredili su Zurita i Rivas, koji su eliminisali 11. nosioce Cepera i Golestana, a potom rutinski savladali Fernandez-Poca za plasman među osam najboljih.
Publika u Beogradu imala je priliku da uživa i u dramatičnim mečevima poput onog između dubla Nunjes-Peri i Joris-Robert, koji je rešen tek u taj-brejku trećeg seta.
Ovaj sportski događaj okupio je više od 200 profesionalaca iz 40 zemalja, a Beograd se još jednom pokazao kao vrhunski domaćin. Osim sportskog aspekta, turnir ima i snažnu humanitarnu notu – dok je ulaz za preliminarne mečeve bio besplatan, prihod od ulaznica za predstojeća polufinala i velika finala Padel savez Srbije usmeriće u humanitarne svrhe.
Veliko finale zakazano je za nedelju na centralnom terenu pored Kule Beograd.
Preporučujemo
Gotovo je! Partizan precrtao Zubairua
28. 08. 2026. u 13:10
SALAH STIŽE NA MARAKANU: Zvezda saznala rivale u Ligi konferencije
28. 08. 2026. u 12:12 >> 12:56
"Ja ne znam koji fudbal mi igramo!" Partizan raspametio Špance, Čumić sve otkrio
28. 08. 2026. u 12:50
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
LIL TRAŽI IZNENAĐENjE PROTIV ŠAMPIONA: PSŽ već na startu prvenstva pod pritiskom!
Lil u petak uveče dočekuje Pari Sen Žermen u derbiju drugog kola Lige 1, sa velikim samopouzdanjem posle pobede nad Anžeom. Aktuelni šampion je, s druge strane, već ispustio bodove na startu sezone i sada će morati da pokaže zbog čega je ponovo glavni favorit za titulu.
28. 08. 2026. u 07:00
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Poskok se uvija, sprema se da napadne: Bosanac zatekao otrovnicu u plasteniku, zabeležio JEZIV snimak (Video)
SAMIR Saldić iz okoline Gradačca u Bosni i Hercegovini pošao je juče u večernjim satima do plastenika na svom imanju kako bi ubrao malo paradajza.
26. 08. 2026. u 13:29
Komentari (0)