"HOĆU DA VAS VIDIM": Dečak otišao u zagrljaj Vučiću i raznežio sve prisutne

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić danas je posetio Mačvanski okrug, tokom razgovora sa meštanima izveo je jednog dečaka za govornicu, time pokazao koliko brine o svojim najmlađima.

Foto: Printskrin/Tanjug

Naime, tokom razgovora sa meštanima, predsednik je začuo plač jednog dečaka i upitao:

"Šta mu je?"

Dečak je kroz plač odgovorio: "Hoću kod vas."

Na to je predsednik rekao: "Dovedite ga ovamo,nemoj da plačeš", a zatim ga uzeo u naručje. Tek tada je dečak prestao da plače.

Ova dirljiva scena raznežila je mnoge prisutne i još jednom pokazala da je, pre svega svega što je uradio za ovu zemlju, predsednik čovek koji ume da sasluša i najmlađe.