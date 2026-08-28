"HOĆU DA VAS VIDIM": Dečak otišao u zagrljaj Vučiću i raznežio sve prisutne
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić danas je posetio Mačvanski okrug, tokom razgovora sa meštanima izveo je jednog dečaka za govornicu, time pokazao koliko brine o svojim najmlađima.
Naime, tokom razgovora sa meštanima, predsednik je začuo plač jednog dečaka i upitao:
"Šta mu je?"
Dečak je kroz plač odgovorio: "Hoću kod vas."
Na to je predsednik rekao: "Dovedite ga ovamo,nemoj da plačeš", a zatim ga uzeo u naručje. Tek tada je dečak prestao da plače.
Ova dirljiva scena raznežila je mnoge prisutne i još jednom pokazala da je, pre svega svega što je uradio za ovu zemlju, predsednik čovek koji ume da sasluša i najmlađe.
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