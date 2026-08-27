Košarkaši Partizana došli na JNA da podrže fudbalere, Vildoza prvi put pred Grobarima (FOTO)

Navijači su ih dočekali pesmom

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Fudbaleri Partizana su večeras pred krcatim tribinama stadiona u Humskoj bili odlučujuću bitku za plasman u Ligu konferencije protiv španskog Hetafea, a u misiji nadoknađivanja zaostatka od dva gola imali su i specijalnu podršku.

Dugo tribine stadiona na „Topčiderskom brdu“ nisu bile ovako popunjene, a atmosfera je dostigla usijanje još pre prvog sudijskog zvižduka. Među brojnim pristalicama crno-belih, koji su ispunili stadion do poslednjeg mesta, našli su se i njihovi prijatelji i kolege iz košarkaškog kluba Partizan.

Poseban trenutak zabeležen je uoči samog početka susreta, kada je ekipa predvođena trenerom Đoanom Penjarojom prodefilovala atletskom stazom stadiona. Navijači su košarkaše dočekali gromoglasnim ovacijama, a stadionom se prolamala pesma podrške koja je ujedinila dve sekcije crno-bele porodice.

Vredi pomenuti i to da je pred Grobarima prvi put bio Luka Vildoza, nekadašnji košarkaš Crvene zvezde.

Podsetimo, Partizan je u revanšu jurio dva gola minusa, ali uz podršku kakva dugo nije viđena u Humskoj.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages