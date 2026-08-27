Fudbal

Humska je "eksplodirala": Pogledajte kako je Že doneo vođstvo Partizanu! (VIDEO)

Новости онлајн/С.С.

27. 08. 2026. u 22:17

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Fudbaleri Partizana došli su do vođstva protiv Hetafea.

Хумска је експлодирала: Погледајте како је Же донео вођство Партизану! (ВИДЕО)

FOTO: Arhiva novosti

Ako već nisu mogli u prvom poluvremenu, kada je poništen pogodak Stefana Milića, onda su to uspeli u nastavku meča.

Nisu odustajali izabranici Saše Ilića od napada i posle jednog takvog stigli su do vođstva, a strelac je bi Brazilac Že.

Sjajno je prvotimac crno-belih iskoristio akciju svojih saigrača i naterao golmana Hetafea da vadi loptu iz mreže, a Humska je "eksplodirala" - 1:0.

Već u narednom napadu, udarac Enisa Unala odbranio je golman Miloš Krunić i sačuvao crno-bele u životu.

Sada je Partizan ponovo "u životu", samo mu još gol treba da bi stigao do produžetaka, a onda možda i do čudesnog preokreta, posle 1:3 u Španiji.

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