Humska je "eksplodirala": Pogledajte kako je Že doneo vođstvo Partizanu! (VIDEO)
Fudbaleri Partizana došli su do vođstva protiv Hetafea.
Ako već nisu mogli u prvom poluvremenu, kada je poništen pogodak Stefana Milića, onda su to uspeli u nastavku meča.
Nisu odustajali izabranici Saše Ilića od napada i posle jednog takvog stigli su do vođstva, a strelac je bi Brazilac Že.
Sjajno je prvotimac crno-belih iskoristio akciju svojih saigrača i naterao golmana Hetafea da vadi loptu iz mreže, a Humska je "eksplodirala" - 1:0.
Već u narednom napadu, udarac Enisa Unala odbranio je golman Miloš Krunić i sačuvao crno-bele u životu.
Sada je Partizan ponovo "u životu", samo mu još gol treba da bi stigao do produžetaka, a onda možda i do čudesnog preokreta, posle 1:3 u Španiji.
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