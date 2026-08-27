Rijerin pogled sve govori: Evo kako je trener Zvezde reagovao na Bukarijevu glupost koja je koštala crveno-bele

Crveni karton koji je "ubio" srpskog šampiona

Foto: Printskrin/X@rikardons

Crvena zvezda ostala je bez plasmana u Ligu Evrope posle neverovatnog raspleta u Plzenju, gde je Viktorija slavila sa 5:1 posle produžetaka, a jedan od ključnih trenutaka utakmice dogodio se u 53. minutu.

Tada je Osman Bukari zaradio direktan crveni karton i ostavio svoju ekipu sa desetoricom igrača, i to u trenutku kada je rezultat bio 1:1, a crveno-beli imali ukupnu prednost od 4:1.

Bukari je prethodno izgubio loptu kod korner zastavice, nakon čega je došlo do koškanja sa igračem Viktorije Plzenj. Fudbaler Zvezde je potom udario protivnika, što je bilo dovoljno sudiji Daniju Makeliju da mu pokaže direktan crveni karton.

Bio je to potez koji je u najavi mogao skupo da košta Crvenu zvezdu. I jeste.

Zvezda je do tog trenutka uspela da preživi težak početak utakmice. Domaćin je poveo, Mirko Ivanić je ubrzo izjednačio, a Mateus je u 51. minutu odbranio penal Prinsu Aduu. Sve je išlo na ruku srpskom šampionu.

A onda – potpuni preokret.

Samo nekoliko minuta nakon Bukarijevog isključenja, Viktorija je dobila novi penal, posle VAR intervencije, a Denis Višinski je pogodio za 2:1. Pet minuta kasnije Patrik Hrošovski povisio je na 3:1.

Zvezda je tako za samo desetak minuta od situacije u kojoj je praktično držala plasman u Ligu Evrope u svojim rukama došla u ozbiljan problem.

Na kraju je Viktorija u petom minutu nadoknade regularnog dela stigla do 4:1 i izjednačila ukupni rezultat, da bi u produžecima postigla još jedan pogodak za konačnih 5:1.

I upravo zato će se ime Osmana Bukarija dugo pominjati kada se bude analizirala ova utakmica.

Naravno, nije povremeni reprezentativac Gane jedini razlog zbog kojeg je Zvezda ostala bez plasmana u Ligu evrope. Crveno-beli su napravili još nekoliko velikih grešaka, pogotovo kod tih penala, Viktorija je iskoristila svoje prilike, a Zvezda nije uspela da izdrži pritisak domaćina.

Ali Bukarijev potez došao je u najgorem mogućem trenutku. Nije bilo potrebe za takvom reakcijom. Zvezda je imala rezultat, igrača više u odnosu na ukupan zbir, a do kraja utakmice ostalo je dovoljno vremena da se utakmica mirno privede kraju. Umesto toga, jedan nepotreban udarac promenio je tok meča.

Zanimljivo je i da je trener Crvene zvezde Albert Rijera burno reagovao nakon Bukarijevog isključenja, što dovoljno govori koliko je i sam stručni štab bio svestan težine situacije.

Zvezda je na kraju ostala bez Lige Evrope, a kao uteha ostaje joj plasman u Ligu konferencije. Ipak, ostaje veliko pitanje – šta bi se dogodilo da Bukari u 53. minutu nije izgubio živce? Međutim, uradio je ono što se u ovakvim utakmicama jednostavno ne sme raditi.