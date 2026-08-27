Da li je Partizan oštećen? Crno-belima poništen gol, ovaj detalj je presudio! (VIDEO)
Mreže su mirovale na poluvremenu u Humskoj.
Fudbaleri Partizana i Hetafea igraju večeras u Beogradu bez golova posle prvog poluvremena revanš meča plej-ofa za plasman u Ligu konferencije.
U prvoj utakmici, koja je odigrana pre nedelju dana u Madridu, bilo je 3:1 za španski tim.
Crno-beli su od početka meča preuzeli inicijativu, a "crno-beli" su prvu veliku šansu propustili u 22. minutu kada je Demba Sek pogodio stativu.
Partizan je u 27. zatresao mrežu gostiju preko Stefana Milića, ali je gol zbog ofsajda poništen posle intervencije iz VAR sobe.
Crno-beli su novu priliku imali u 37. minutu preko Nikole Čumića, koji je šutirao pored gola. Sek je pet minuta kasnije šutirao pravo u golmana Hetafea Soriju.
Fudbaleri Hetafe su u samom finišu prvog poluvremena ozbiljno pripretili, a promene rezultata nije bilo. Prvo poluvreme na stadionu u Humskoj je završeno bez golova.
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