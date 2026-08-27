ŽELIM DA ISPIŠEM SVOJU PRIČU: Napadač o preporodu u OFK Beogradu, poverenju Damjanovića i idolu Drogbi

Već tri puta je tresao mrežu u Super ligi

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Jakuba Silue, napadač OFK Beograda i jedno od najzapaženijih imena domaćeg šampionata, sumirao je utiske o svom boravku na Karaburmi, naglasivši da je trajni ugovor sa „romantičarima“ kruna njegovog dosadašnjeg rada u Srbiji.

Nakon sjajnih šest meseci na pozajmici iz mađarskog Debrecina, tokom kojih je postigao pet golova, uprava OFK Beograda odlučila je da ovog leta u potpunosti otkupi ugovor snažnog napadača. Silue je poverenje opravdao odmah – u uvodnih šest kola nove sezone već je tri puta tresao mreže protivnika.

- To što je klub odlučio da otkupi moj ugovor dalo mi je dodatno samopouzdanje. To je dokaz da veruju u mene. Osećam se mnogo komfornije i mogu u potpunosti da se fokusiram na fudbal - istakao je Silue za "Maks Sport", podsetivši da mu je prethodno iskustvo u lučanskoj Mladosti znatno olakšalo adaptaciju na srpski fudbal.

Poseban akcenat napadač je stavio na saradnju sa šefom stručnog štaba, Jovanom Damjanovićem, kojeg opisuje kao ključnu figuru u svom povratku na veliku scenu nakon teške povrede.

- On je trener sa kojim imam najbolji odnos otkako sam došao u Evropu. Skoro godinu dana nisam igrao zbog povrede, prolazio sam kroz težak period, ali on je verovao u mene. Iskren je, daje mi sjajne savete i uvek ću mu biti zahvalan na poverenju - poručio je golgeter OFK Beograda.

Govoreći o talentu unutar ekipe, Silue je izdvojio imena poput Alekse Cvetkovića, Jovana Šljivića i Filipa Halabrina, naglasivši da plavo-beli imaju grupu igrača pred kojom je svetla budućnost. Kao detetu iz Obale Slonovače, uzor mu je bio legendarni Didije Drogba, čiji mu je mentalitet i danas inspiracija.

- Drogba je ogromna legenda, divio sam se njegovoj snazi i sposobnosti da postiže važne golove. Želim da ispišem svoju priču, ali sam ponosan što dolazim iz iste zemlje kao i on - kaže Silue, koji se u Srbiji, kako ističe, oseća kao kod kuće.