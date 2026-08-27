NEVIĐENA PROZIVKA PRED BKFC U ARENI: Janičić izazvao Zlatičanina — odgovor „Dinamita“ zapalio mreže!

Janičić javno objavio privatnu prepisku

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Dejan „Dinamit“ Zlatičanin sprema se za nastup na velikom BKFC spektaklu u beogradskoj areni, ali je pred borbu dobio još jedan izazov — i to od Miloša Janičića!

Društvene mreže su se usijale nakon što je Janičić javno objavio privatnu prepisku sa bivšim WBC prvakom sveta.

Bez mnogo okolišanja, Janičić je Zlatičaninu poručio da želi da se nađu kako bi mu pokazao svoje kvalitete, ali i da vidi šta „Dinamit“ ima da ponudi.

Odgovor je stigao odmah:

„Važi, nalazimo se, kad god hoćeš.“

Janičić je potom otišao korak dalje. Objavio je prepisku, označio Zlatičanina i uz fotografiju napisao provokativnu poruku:

Foto: Instagram/milosjanicic

„Od sad sam ja WBC šampion, patuljak malo incestoidni.“

Da je prozivka pogodila pravo u metu pokazale su i brojke. Prema statistici koju je Janičić objavio, priča je stigla do oko 143.000 pregleda i 15.811 interakcija, dok je zableženo čak 11.455 deljenja i uz to dodao:

„Evo ti hajp Deki, samo nemoj da te opet iznose u oktobru i da te po tome opet pamte.“

Sve ovo dolazi baš u trenutku kada se Dejan Zlatičanin priprema za nastup na BKFC spektaklu u oktobru, pa je dodatna prozivka samo podigla temperaturu pred događaj.

Bivši WBC šampion ulazi u novu fazu svoje borilačke priče, ovoga puta pod pravilima borbe golim šakama, dok mu Janičić preko društvenih mreža već otvoreno baca rukavicu u lice.