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SRBIJA OSVOJILA NOVU MEDALJU NA MEDITERANSKIM IGRAMA: Pižurica poražen u finalu!

Новости онлајн/С.С.

27. 08. 2026. u 16:14

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Srpski reprezentativac ostvario veliki uspeh u Tarantu.

СРБИЈА ОСВОЈИЛА НОВУ МЕДАЉУ НА МЕДИТЕРАНСКИМ ИГРАМА: Пижурица поражен у финалу!

Foto: SBS/M. Marković

Srpski bokser Marko Pižurica osvojio je danas srebrnu medalju na Mediteranskim igrama u Tarantu u kategoriji do 90 kilograma.

Srpski bokser je u finalu poražen od Emanuela Rejesa Ple iz Španije rezultatom 5:0.

Pižurica je doneo 16. medalju Srbiji na ovogodišnjim Mediteranskim igrama, od toga su dve zlatne, četiri srebrne i 10 bronzanih.

Srbija će kasnije danas imati predstavnicu u finalu kategorije do 60 kilograma, Kristina Kuluhova će se boriti protiv Donjete Sadiku.

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