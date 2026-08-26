Fudbal

MARKO NIKOLIĆ ODVEO AEK U LIGU ŠAMPIONA! Održan čas fudbala bivšeg trenera Partizana šampionu Bugarske

Filip Milošević

26. 08. 2026. u 23:00

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Fudbaleri AEK-a razbili su Levski (4:0) na svom terenu i plasirali se u ligaški deo Lige šampiona.

МАРКО НИКОЛИЋ ОДВЕО АЕК У ЛИГУ ШАМПИОНА! Одржан час фудбала бившег тренера Партизана шампиону Бугарске

Photo: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nakon samo pola sata igre već je bilo jasno da će AEK biti učesnik ligaškog dela najelitnijeg evropskog takmičenja.

Luka Jović je načeo mrežu gostiju u 7. minutu, da bi Barnabaš Varga pogodio još u 12. a zatim i u 29. minutu.

Drugo poluvreme bila je "samo formalnost", a opet je i tu AEK pokazao dominaciju i još jednom matirao gol šampiona Bugarske. Pogodio je u 51. minutu Razvan Marin sa bele tačke.

Ostali rezultati:

Viking - Dinamo Zagreb 3:1

Celje - Slovan Bratislava 1:1(produžeci ili penali odlučiće putnika u LŠ)

Lion - Fenerbahče 1:2 (Fener je ukupnim skorom od 3:2 prošao u LŠ)

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