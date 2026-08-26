MARKO NIKOLIĆ ODVEO AEK U LIGU ŠAMPIONA! Održan čas fudbala bivšeg trenera Partizana šampionu Bugarske
Fudbaleri AEK-a razbili su Levski (4:0) na svom terenu i plasirali se u ligaški deo Lige šampiona.
Nakon samo pola sata igre već je bilo jasno da će AEK biti učesnik ligaškog dela najelitnijeg evropskog takmičenja.
Luka Jović je načeo mrežu gostiju u 7. minutu, da bi Barnabaš Varga pogodio još u 12. a zatim i u 29. minutu.
Drugo poluvreme bila je "samo formalnost", a opet je i tu AEK pokazao dominaciju i još jednom matirao gol šampiona Bugarske. Pogodio je u 51. minutu Razvan Marin sa bele tačke.
Ostali rezultati:
Viking - Dinamo Zagreb 3:1
Celje - Slovan Bratislava 1:1(produžeci ili penali odlučiće putnika u LŠ)
Lion - Fenerbahče 1:2 (Fener je ukupnim skorom od 3:2 prošao u LŠ)
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