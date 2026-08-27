A nakon Srba UEFA odrapila i Hrvate...

EVROPSKA kuća fudbala nema milosti.

Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Juče je stigla kazna iz Niona na adresu Crvene zvezde, a sada je došao red na komšije. Naime, UEFA je žestoko kaznila tri hrvatska predstavnika u evropskim takmičenjima: Dinamo, Hajduk i Rijeku. Slično kao i šampion Srbije i Spplićani i Riječani su juče tokom dana saznali za kazne, dok je Dinamo poslednji platio danak.

Zagrepčani će na prvoj narednoj evropskoj utakmici na Maksimiru morati da zatvore deo severne tribine, dok su klubovima iz Splita i Rijeke izrečene visoke novčane, ali i uslovne kazne.

Najozbiljniju neposrednu sankciju dobio je Dinamo. UEFA je aktivirala uslovnu kaznu koja je zagrebačkom klubu izrečena još 11. decembra 2024. godine zbog korišćenja pirotehnike na utakmici Lige šampiona protiv Borusije Dortmund.

Zbog toga će na prvoj narednoj utakmici evropskog takmičenja na kojoj Dinamo bude domaćin biti zatvorena polovina kapaciteta donjeg dela severne tribine Maksimira.

Dinamo će uz to morati da plati ukupno 40.000 evra, a dobio je i novu uslovnu kaznu delimičnog zatvaranja severne tribine, sa rokom od dve godine. Svaki novi disciplinski prekršaj u tom periodu mogao bi da donese Zagrepčanima dodatne probleme.

Podsećanja radi, na udaru UEFA našao se i Hajduk zbog incidenata na utakmici protiv Rakova, odigranoj 20. avgusta na Poljudu. Splićani će ukupno morati da plate 56.000 evra, 12.000 zbog korišćenja lasera, 14.000 zbog blokiranja prolaza na stadionu i još 30.000 zbog pirotehnike i bacanja predmeta.

Hajduk je dobio i uslovnu kaznu zatvaranja najmanje 1.000 mesta u sektoru J i susednim sektorima na narednoj domaćoj evropskoj utakmici. Kazna je suspendovana na dve godine i biće aktivirana ukoliko se u tom periodu ponovi odgovarajući prekršaj. Klub je dobio i upozorenje zbog nedoličnog ponašanja ekipe.

Dodatno, fudbaler Hajduka Adrion Pajaziti suspendovan je na jednu evropsku utakmicu zbog grubog prekršaja.

Ni Rijeka nije prošla bez posledica. Hrvatski klub kažnjen je zbog događaja na gostovanju Midtjilandu sa ukupno 32.750 evra. Od toga se 12.750 odnosi na korišćenje pirotehnike, dok je još 20.000 evra kazna zbog nereda među navijačima.

Rijeci je izrečena i zabrana prodaje ulaznica svojim navijačima za jednu gostujuću utakmicu u evropskim takmičenjima. Ipak, i ova kazna je uslovna i suspendovana je na period od dve godine.

Tako su se praktično istog dana tri velika hrvatska kluba našla na disciplinskom udaru UEFA, Dinamo će platiti 40.000 evra i ostati bez dela severne tribine, Hajduk 56.000, a Rijeka 32.750 evra, uz dodatne uslovne sankcije za Splićane i Riječane.