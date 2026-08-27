Fudbal

SAŠA ILIĆ PRESEKAO! Evo koga će poslati na teren protiv Hetafea

М.П.

27. 08. 2026. u 06:40

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Partizan večeras od 21 čas očekuje revanš protiv Hetafea, a crno-beli će pokušati da nadoknade minus od dva gola iz prvog meča u Madridu, gde su poraženi 3:1.

САША ИЛИЋ ПРЕСЕКАО! Ево кога ће послати на терен против Хетафеа

FOTO: M.M./ATAImages

Ekipa Saše Ilića nalazi se u nezavidnoj situaciji, posebno nakon tri uzastopna poraza, ali bi podrška punih tribina mogla da bude veliki adut.

Ilić je odlučio da promeni postavku u odnosu na prvi duel i napravi nekoliko izmena u startnoj postavi. Na golu će ponovo biti Miloš Krunić, dok će bekovske pozicije zauzeti Milan Roganović i Samson Nvulu.

U srcu odbrane neće biti Stefana Mitrovića. Umesto njega, uz Stefana Milića zaigraće Nikola Simić, koji će ujedno preuzeti kapitensku traku nakon odlaska Ognjena Ugrešića. Na poziciji zadnjeg veznog očekuje se Idrisu Baba, dok će ispred njega biti Milan Vukotić i Igor Miladinović.

Na krilima će delovati Demba Sek i Nikola Čumić, dok će u vrhu napada biti Brazilac Že. On se oporavio od lakše povrede i zbog toga je dobio prednost u odnosu na Erika Kojzeka.

Sve u svemu Partizan bi protiv Hetafea trebalo da počne u sastavu: Krunić – Roganović, Simić, Milić, Samson – Baba, Vukotić, Miladinović – Sek, Čumić, Že.

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