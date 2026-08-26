HRVATSKA OSTALA BEZ KLUBA U LIGI ŠAMPIONA! Viking "razbio" Dinamo Zagreb i ispisao istoriju

Fudbaleri Vikinga savladali su Dinamo Zagreb na svom terenu sa 3:1 (ukupno 5:3) i plasirali se u ligaški deo Lige šampiona.

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Fudbaleri Dinama su poveli u Norveškoj već posle 10 minuta igre i sve je delovalo da ide na vodenicu hrvatskog tima. Gol je postigao Arber Hodža.

🇭🇷⚽ Goal by Arber Hoxha for Dinamo Zagreb! Dinamo must win to qualify for the Champions League.



🦅 AEK Athens, with Strakosha and Pilo in the line-up, are leading 2–9 against Levski Sofia.



🇹🇷 Fenerbahçe are also currently leading 1–0 thanks to a goal from Vedat Muriqi!… — Albanian Football Scout 🇦🇱 (@FootballAlbXI) August 26, 2026

Samo osam minuta nakon vođstva fudbaler hrvatskog porekla Zlatko Tripić iz jedanaesterca donosi izjednačenje domaćem timu.

🚨 Zlatko Tripić! The captain has equalized score



🇳🇴 Viking 1-1 Dinamo Zagreb 🇭🇷pic.twitter.com/nZrAPvAgya — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 26, 2026

Do poluvremena se rezultat nije menjao. Međutim već na samom početku nastavka, tačnije u 48. minutu Edin Astubo donosi prednost šampionu Norveške.

🚩 Live: Viking 2-1 Dinamo Zagreb



⚽️ Goal: Austbo (48')



Agg: 4-3 pic.twitter.com/GgDpBFRxtw — Goal Raider (@GoalRaider) August 26, 2026

Blic-krig je viđen u Stavangeru. Samo dva minuta posle gola Astuba, pogađa za domaće i Tobijas Moj. Fantastičnim udarcem izvan šesnaesterca matirao je Nevistića.

🇳🇴 Viking 3 - 1 Dinamo Zagreb 🇭🇷



🚨GOAL! ⚽️ 50’ Tobias Moi makes it three for Viking ✅ pic.twitter.com/V4FZ3HAyFe — Ayuba | Football News (@ayubafootball) August 26, 2026

Do kraja meča rezultat se nije menjao, a Viking je plasmanom u ligaški deo Lige šampiona ispisao istoriju pošto do sada nikad nije igrao u Ligi šampiona. Norveški fudbal će posle dugo vremena(od sezone 1999/00) imati dva predstavnika u najelitnijem evropskom takmičenju. Pre Vikinga LŠ je obezbedio i Bodo Glimt.