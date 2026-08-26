HRVATSKA OSTALA BEZ KLUBA U LIGI ŠAMPIONA! Viking "razbio" Dinamo Zagreb i ispisao istoriju
Fudbaleri Vikinga savladali su Dinamo Zagreb na svom terenu sa 3:1 (ukupno 5:3) i plasirali se u ligaški deo Lige šampiona.
Fudbaleri Dinama su poveli u Norveškoj već posle 10 minuta igre i sve je delovalo da ide na vodenicu hrvatskog tima. Gol je postigao Arber Hodža.
Samo osam minuta nakon vođstva fudbaler hrvatskog porekla Zlatko Tripić iz jedanaesterca donosi izjednačenje domaćem timu.
Do poluvremena se rezultat nije menjao. Međutim već na samom početku nastavka, tačnije u 48. minutu Edin Astubo donosi prednost šampionu Norveške.
Blic-krig je viđen u Stavangeru. Samo dva minuta posle gola Astuba, pogađa za domaće i Tobijas Moj. Fantastičnim udarcem izvan šesnaesterca matirao je Nevistića.
Do kraja meča rezultat se nije menjao, a Viking je plasmanom u ligaški deo Lige šampiona ispisao istoriju pošto do sada nikad nije igrao u Ligi šampiona. Norveški fudbal će posle dugo vremena(od sezone 1999/00) imati dva predstavnika u najelitnijem evropskom takmičenju. Pre Vikinga LŠ je obezbedio i Bodo Glimt.
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