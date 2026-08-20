DARKO O STANJU RATKA MLADIĆA: Prepoznao nas je ali ni reč nije izustio, general je loše

SIN i supruga generala Ratka Mladića, Darko i Bosiljka, bili su u poseti kod njega u Hagu.

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Kako Darko Mladić kaže za "Novosti" on i Bosa bili su četiri i po sata kod Ratka Mladića i da je baš loše.

- Za to provedeno vreme nijednu reč sa njim nije mogao da prozbori. Spavao je većinu vremena, kaže Darko i dodaje da ih je prepoznao kada su došli i slušao ih je jedno vreme, šta su oni njemu pričali, ali je posle zaspao.- Kada se probudio, opet nas je slušao, ali nije mogao da priča.

Darko kaže i da su generalu ukinuli neku terapiju, ali da oni nisu mogli nisakim od lekara da pričaju jer je tu bio samo medicinski tehničar.

- Nadamo se da ćemo sutra razgovarati sa doktorkom, glavnom doktorkom u zatvorskoj bolnici, i da će naš kardiolog da pregleda Mladića i da vidi svu dokumentaciju, šta su mu davali (od lekova), šta su promenili u terapiji, kakvi su mu nalazi, krvna slika, snimci glave i dr. na osnovu čega će dati svoje mišljenje, kaže Darko.

On je istakao i da je porodica ponovo podnela zahtev za da se Mladić pusti na lečenje u Srbiju.