DARKO O STANJU RATKA MLADIĆA: Prepoznao nas je ali ni reč nije izustio, general je loše
SIN i supruga generala Ratka Mladića, Darko i Bosiljka, bili su u poseti kod njega u Hagu.
Kako Darko Mladić kaže za "Novosti" on i Bosa bili su četiri i po sata kod Ratka Mladića i da je baš loše.
- Za to provedeno vreme nijednu reč sa njim nije mogao da prozbori. Spavao je većinu vremena, kaže Darko i dodaje da ih je prepoznao kada su došli i slušao ih je jedno vreme, šta su oni njemu pričali, ali je posle zaspao.- Kada se probudio, opet nas je slušao, ali nije mogao da priča.
Darko kaže i da su generalu ukinuli neku terapiju, ali da oni nisu mogli nisakim od lekara da pričaju jer je tu bio samo medicinski tehničar.
- Nadamo se da ćemo sutra razgovarati sa doktorkom, glavnom doktorkom u zatvorskoj bolnici, i da će naš kardiolog da pregleda Mladića i da vidi svu dokumentaciju, šta su mu davali (od lekova), šta su promenili u terapiji, kakvi su mu nalazi, krvna slika, snimci glave i dr. na osnovu čega će dati svoje mišljenje, kaže Darko.
On je istakao i da je porodica ponovo podnela zahtev za da se Mladić pusti na lečenje u Srbiju.
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