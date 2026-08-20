ŠTA JE OVO? Šok za šokom za Čehe pred meč sa Crvenom zvezdeom

Fudbaleri češke Viktorije iz Plzenja pretrpeli su veliku neprijatnost uoči prvog meča plej-ofa za plasman u Ligu Evrope protiv Crvene zvezde.

Kubeš Slavomír / ČTK / Profimedia

Umesto da sve teče po unapred planiranom protokolu, ekspedicija češkog tima provela je sate zarobljena na praškom aerodromu "Ruzinje". Let koji je bio zakazan za 11 časova ujutru pomeren je za kasno popodne zbog iznenadnog tehničkog kvara na čarter avionu. Česi su ka Beogradu poleteli sa skoro sedam sati zakašnjenja, što je potpuno urušilo njihov raspored pripreme za ključni evropski duel.

Zbog ovog neplaniranog zastoja, stručni štab Plzenja bio je prinuđen da u hodu menja kompletan protokol aktivnosti u srpskoj prestonici. Zvanični trening na stadionu "Rajko Mitić", koji služi za osveženje i upoznavanje sa podlogom, pomeren je za 20 časova – što je ujedno i tačno vreme početka utakmice u četvrtak.

Da je situacija bila na ivici potpunog haosa govori i podatak da su šef stručnog štaba Martin Hiski i jedan od izabranih fudbalera izašli pred novinare na zvaničnu konferenciju tek u 19.45, ostavljajući minimalno vremena za medijske obaveze pre izlaska na teren.

Pored ozbiljnog umora od čekanja na aerodromu, češke fudbalere je u Beogradu dočekao i pravi vremenski šok. Glavni grad Srbije zahvatio je tropski talas sa temperaturama koje u hladu prelaze 30 stepeni, dok se na dan utakmice prognozira čak 37 stepeni Celzijusa uz izuzetno visoku vlažnost vazduha. Ovakvi uslovi biće ogroman test izdržljivosti za gostujući sastav.

Ipak, među lošim vestima za Viktoriju pojavio se i jedan veliki plus. Kapiten tima Mačej Vidra doputovao je sa ekipom i biće potpuno spreman za okršaj sa crveno-belima. Vidra je prethodni prvenstveni meč protiv Zlina propustio zbog lakših zdravstvenih tegoba, ali je medicinski tim uspeo da ga osposobi za ovaj važan evropski ispit.

Podsećanja radi prvi meč plej-ofa između Crvene zvezde i Viktorije Plzenj igra se u četvrtak sa početkom u 20 časova na stadionu "Rajko Mitić", gde se očekuje užarena atmosfera kako na tribinama, tako i na samom terenu.

