TOTALNO RASULO U KOLORADU! Nikola Jokić ne može da veruje šta mu je Denver uradio

RASIPA se polako tim iz Kolorada!

FOTO: Tanjug/AP/Matt Krohn

Uprava Denver Nagetsa povukla je radikalan finansijski potez i odlučila da ne produži ugovor sa krilnim igračem Pejtonom Votsonom (23), jednim od omiljenih saigrača Nikole Jokića

Kako bi sprečili da momak koji je prošle sezone eksplodirao ode bez ikakve naknade, Nagetsi su dogovorili komplikovan "sign-and-trade" posao u kom Votson odlazi u Klivlend Kavalirse, gde je potpisao četvorogodišnji ugovor vredan 88 miliona dolara.

Zauzvrat, tim Nikole Jokića dobio je pika prve runde 2031. i pika druge runde 2032. godine, dok je u sklopu ove razmene više timova u Kolorado stigao i Džulijan Ris (koji će odmah biti otpušten). Suštinski, Denver ovim trejdom nije angažovao nijednog novog košarkaša, što se nikako neće svideti srpskom košarkašu.

Ovakav potez uprave jasan je signal da Denver po svaku cenu pokušava da izbegne astronomski kazneni porez na luksuz i prelazak granice takozvanog "second apron-a". Zadržavanje Votsona po ceni većoj od 20 miliona dolara godišnje stvorilo bi rekordan finansijski teret za vlasnike kluba.

Ipak, tajming ove štednje prilično je rizičan. Nikola Jokić ulazi u potencijalno poslednju godinu svog ugovora, a prozor za napad na novu šampionsku titulu zahteva najjači mogući sastav odmah.

Votson je prošle sezone prosečno beležio 14,6 poena i 4,9 skokova, a posebno se istakao sa preko 22 poena po meču u periodu kada je upravo Jokić bio odsutan sa terena.

Odlaskom talentovanog košarkaša, Nagetsi su rasteretili budžet i dobili vredan pik prve runde za neke buduće trgovine, ali su ujedno ostavili i dva slobodna mesta u rosteru koja će morati hitno da popune pred start nove sezone.

