NEMA NAZAD! Ovo je Rijerin tim za debi na klupi Zvezde: Dva otpala, a njemu ide potpuno nova uloga!

Novi šef stručnog štaba Crvene zvezde, Albert Rijera, debitovaće na klupi u meču sezone protiv češke Viktorije iz Plzenja. Pred španskim stručnjakom je izuzetno težak zadatak, a sasvim je izvesno da će odmah posegnuti za radikalnim promenama i prilično promešati karte u igračkom kadru.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Iako je nezahvalno prognozirati startnih 11 posle manje od nedelju dana rada sa ekipom, detalji sa treninga već oslikavaju jasne konture novog tima.

Najveći izazov predstavlja pozicija levog beka, koja je ostala upražnjena odlaskom Naira Tiknizjana, pa će Rijera morati da pronađe prinudno rešenje. Dok španski strateg priprema taktička iznenađenja, analiziramo potencijalni sastav crveno-belih za predstojeći evropski ispit.

Na gol-liniji je neprikosnoven Mateus, dok je pozicija desnog beka rezervisana za Jung Vu Seola (pod uslovom da se Rijera ne opredeli za formaciju sa tri štopera).

U srcu odbrane očekuje se Miloš Veljković, s obzirom na to da novi trener preferira defanzivce koji su tehnički potkovani i sposobni da iznesu loptu napred.

Njegov partner u zadnjoj liniji biće Derik Lukasen, dok će ulogu levog beka prinudno preuzeti Timi Maks Elšnik. Kao igrač od najvećeg Rijerinog poverenja iz zajedničkih dana, slovenački reprezentativac će preuzeti ulogu "taktičkog vojnika" na deficitarnoj poziciji.



Potencijalni sastav Crvene zvezde:

Mateus – Elšnik, Lukasen, Veljković, Seol – Krunić, Ivanić, Kostov – Bukari, Čam – Enem.



