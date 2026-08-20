CRNOGORCI SE NE ŠALE! Evo koliki će budžet biti Budućnosti u ovoj sezoni
Košarkaški klub Budućnost počeo je pripreme za izazove koje im donosi sezona 2026/2027 i u kojoj imaju visoke ambicije u Evrokupu, kao i u ABA ligi, koju su već osvojili u sezoni 2017/2018.
O planovima i ambicijama crnogorskog šampiona govorio je predsednik kluba Dragan Bokan. On se u izjavi za B92 posebno osvrnuo na izuzetno jaku konkurenciju koja Podgoričane očekuje u regionalnom takmičenju.
- Prošle sezone neto budžet za igrače iznosio je tačno oko 3,47 miliona evra, dok je za sve ostale troškove kluba bilo potrebno približno 2,2 miliona evra - rekao je i otkrio da će ove sezone novca biti više.
Za predstojeću sezonu planirano je povećanje.
- Ove godine morali smo da napravimo iskorak. U dogovoru sa svim članovima Upravnog odbora odlučili smo da povećamo ukupan budžet za približno 1,2 do 1,3 miliona evra. Plan je da neto budžet za igrače bude oko 4,5 miliona evra, dok će približno 2,5 miliona evra biti potrebno za sve druge troškove. – dodao je predsednik Budućnosti.
Saradnju sa Budućnosti za narednu sezonu produžili su Jogi Ferel, Flečer Megi, Džuvan Morgan, Džeri Butsiele, i Aksel Boutelie.
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