FUDBALERI Crvene zvezde igraće protiv Viktorije iz Plzena u plej-ofu kvalifikacija za Ligu Evrope, a pred meč koji se sutra od 20 časova igra u Beogradu javnosti se obratio novi šef stručnog štaba Zvezde Albert Rijera.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Obraćanje trenera Zvezde možete uživo da pratite u tekstu na portalu "Novosti".

Rijera je tačno na vreme izašao pred novinare.

- Volim da se rukujem sa ljudima koje ću gledati puno puta. Vi ćete morati da radite svoj posao. Ako ne budemo dobro igrali imate pravo da kritikujete. Nadam se da ćete pozitivno pisati, vi radite svoj, moj je da poboljšam tim. To bi bio dobar početak. Krenućemo od nule. Radim sa 27 igrača, hoću da svi imaju priliku. Često pitate o transferima. Prvo moramo da vidimo naše igrače, a posle ćemo o tome odlučiti. Nemoguće je raditi sa 27 igrača, ne možete ih sve usrećiti. Sve što ste pisali nije istina. Svi su tu, uz nas. Hteo sam to da vam kažem. Svi su srećni, slušaju, motivisani su. Nova energija, to smo svi tražili. Hoćemo da vidimo šta je to što želimo od ekipe. Tri treninga nisu dovoljna da vidimo sve. Jako sam zadovoljan onim što sam video.

Upitan je potom Španac da prokomentariše šta je uspeo da primeni u kratkom periodu što će njegov tim prikazati sutra.

- Ja ne verujem u sreću. Ako igrate dobro, dođe sreća. Radije želim da mi kažete nadam se da ćete dobro igrati, nego da mi poželite sreću. Nemoguće je uraditi mnogo za tri dana. Rekao sam im "možete da napravite grešku, ali je posle ispravite". To im je potrebno u manjku samopouzdanja. Moram da prihvatim da ćemo biti u procesu. Postoji jedna lopta na terenu, želim da bude naša što duže može, ako je mi imamo, protivnik je nema. Biće grešaka sutra, zajedno ćemo ih ispraviti. Nadam se da ćemo sutra pričati o dobrim stvarima na terenu.

Govorio je o tremi Rijera...

- Pritisak, u fudbalu - nula. Mi igramo fudbal. To sam rekao prvog dana, pritisak je kada radite 20 časova dnevno i ne možete da prehranite porodicu. Kada navijači viču na stadionu ja to pretvorim u motivaciju. U koroni smo igrali pred praznim stadionima, ne želimo to. Uživajte u ovoj profesiji, predivna je. To im govorim. Ljudi plaćaju da idu u teretanu, a oni su plaćeni da rade ovo. Moraju da uživaju. Vidim nešto divno u tome. Shvatam situaciju, nakon izbacivanja iz Lige šampiona, ovo je veliki meč. Znam da su navijači Zvezde čuveni po tome, potrebni su nam. Znam da želim da budu što bliže nama, tokom 90 minuta zaboravljamo razočaranja, da budemo jedno, ako ne igramo dobro, zaslužujemo kritiku. Voleo bih da vidim zajedništvo između navijača i ekipe.

Otkrio je da li je razgovarao sa najiskusnijim igračima. Odnosno kako deluju.

- Ja sam tu da im promenim raspoloženje. Zbog čega isti igrač sada loše igra. Šta se promenilo? Raspoloženje, samopouzdanje. Imam kvalitetnu ekipu, igrače... To se i meni događalo. Pitao sam se "kako je moguće, ranije sam dobro igrao, sada ne". Sve je to u glavi. Ja ću im dati ljubav i samopouzdanje da znaju da mogu sve da urade. Ako treba da pričam o defanzivnoj liniji, želim i strelci da slušaju. Nema individualaca, mi smo porodica. Imate ličnosti kojima je potrebna dodatna ljubav i razgovor. Kada osetim da je to potrebno, odem lično do igrača, samo im je potrebna ljubav i samopouzdanje.

Upitan je i o protivniku, Viktoriji.

- Imamo sjajnog analitičara. Ja volim da proverim svaki detalj. Na video sastanku pred trening daću igračima ključne stvari kako da se kreću sa loptom i bez lopte. O promenama na terenu... Ne mogu da vam kažem, znaće i protivnik. Biće drugačije, ali ne mogu da otkrivam više. Igraćemo na drugačiji način, jednostavno.

Pred konferenciju.

Crvena zvezda poražena je u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona od Hapoel Ber Ševe, a nakon toga šampion Srbije imao je buran period. Promenjen je trener, na mesto Dejana Stankovića došao je Albert Rijera.



Ostaje da se vidi koliko je Španac uspeo da uradi za manje od nedelju dana na kormilu kluba.

U toku dana Crvena zvezda oglasila se saopštenjem pred sutrašnji meč, a o tome možete detaljnije da čitate u posebnom tekstu na portalu "Novosti.

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