Fudbal

BORAC KAŽNJEN: Zbog skandiranja Ratku Mladiću - zatvoren stadion

Filip Milošević

19. 08. 2026. u 15:53

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine kaznila je aktuelnog prvaka Borac iz Banja Luke sa jednom utakmicom bez gledalaca i 5.000 KM zbog skandiranja generalu Ratku Mladiću.

БОРАЦ КАЖЊЕН: Због скандирања Ратку Младићу - затворен стадион

Foto: Printskrion/Jutjub/ AP Archive

"Zbog rasizma i drugih oblika diskriminacije, FK Borac Banja Luka kažnjen je novčanom kaznom u iznosu od 5.000 KM, kao i zabranom igranja jedne prvenstvene ili kup utakmice pred gledaocima na celom stadionu", piše u objavi FS BiH.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

LAK ZADATAK ZA ATLETIKO: Novajlija nema šta da traži na Metropolitanu
Tip fudbal

0 1

LAK ZADATAK ZA ATLETIKO: Novajlija nema šta da traži na "Metropolitanu"

Atletiko Madrid novu sezonu La Lige otvara na svom "Metropolitanu" protiv povratnika u elitni rang, Malage (21.00). Ekipa Dijega Simeonea želi da odmah pokaže da je spremna za ozbiljniji napad na vrh tabele nakon razočaravajućeg četvrtog mesta prošle sezone, dok će gosti biti zadovoljni opstankom u Primeri, mada neće biti lak zadatak to i ostvariti.

19. 08. 2026. u 07:30

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
LAK ZADATAK ZA ATLETIKO: Novajlija nema šta da traži na Metropolitanu

LAK ZADATAK ZA ATLETIKO: Novajlija nema šta da traži na "Metropolitanu"