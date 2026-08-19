BORAC KAŽNJEN: Zbog skandiranja Ratku Mladiću - zatvoren stadion
Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine kaznila je aktuelnog prvaka Borac iz Banja Luke sa jednom utakmicom bez gledalaca i 5.000 KM zbog skandiranja generalu Ratku Mladiću.
"Zbog rasizma i drugih oblika diskriminacije, FK Borac Banja Luka kažnjen je novčanom kaznom u iznosu od 5.000 KM, kao i zabranom igranja jedne prvenstvene ili kup utakmice pred gledaocima na celom stadionu", piše u objavi FS BiH.
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