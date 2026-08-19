ŠTA SVE NEĆE DA GA SNAĐE: Pol Pogba dobio neočekivane vesti

FUDBALSKI klub Monako oglasio se danas, obavestivši javnost da je sporazumno raskinuo ugovor sa Polom Pogbom.

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Nekadašnji reprezentativac Francuske je u klub stigao 2025. godine, a ugovor je imao do kraja sezone 2026/27.

Nije se bivši fudbaler Juventusa i Mančester junajteda mnogo naigrao. Na trenu je proveo svega 105 minuta na šest mečeva.

- Želeo bih da se zahvalim predsedniku i upravi kluba, saigračima, svim članovima stručnog štaba i svakom navijaču koji je verovao u mene. Predstavljati ovaj klub i kneževinu bilo je neverovatno iskustvo. Monako je neverovatan klub i, iako nisam odigrao onoliko utakmica koliko sam se nadao, zauvek ću biti zahvalan na prilici da nosim njihove boje - izjavio je Pogba, preneo je sajt kluba.

Za reprezentaciju Francuske je od 2013. do 2022. postigao 11 golova na 91 meču.

Podsetimo, Pogba je 2024. godine suspendovan na četiri godine zbog dopinga, ali mu je kazna preinačena, te se vratio na teren.

Takođe, fudbaler je bio žrtva iznude kada su ga brat Matijas Pogba i prijatelji iz detinjstva ucenjivali i pokušali da od njega iznude 13 miliona evra. Zbog organizovanja iznude Matijas je osuđen na tri godine.

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