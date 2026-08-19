Fudbal

VELIKO POJAČANJE ZA TSC! Stigao još jedan bivši fudbaler Partizana

Filip Milošević

19. 08. 2026. u 16:25

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Bivši defanzivac Partizana, Aranđel Stojković, potpisao je za TSC.

ВЕЛИКО ПОЈАЧАЊЕ ЗА ТСЦ! Стигао још један бивши фудбалер Партизана

Foto: Dejan Obretkovic / Gonzales Photo / Profimedia

Iskusni desni bek potpisao je ugovor sa TSC-om, za koji je prethodno igrao u periodu od 2021. do 2023. godine. Stojković je stigao u Bačku Topolu kao slobodan igrač, pošto mu je ovog leta istekao ugovor sa Partizanom.

Podsetimo, u ekipi iz Bačke Topole nastupa i Nemanja Nikolić, takođe bivši igrač beogradskih crno-belih.

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