VELIKO POJAČANJE ZA TSC! Stigao još jedan bivši fudbaler Partizana

Bivši defanzivac Partizana, Aranđel Stojković, potpisao je za TSC.

Foto: Dejan Obretkovic / Gonzales Photo / Profimedia

Iskusni desni bek potpisao je ugovor sa TSC-om, za koji je prethodno igrao u periodu od 2021. do 2023. godine. Stojković je stigao u Bačku Topolu kao slobodan igrač, pošto mu je ovog leta istekao ugovor sa Partizanom.

Podsetimo, u ekipi iz Bačke Topole nastupa i Nemanja Nikolić, takođe bivši igrač beogradskih crno-belih.