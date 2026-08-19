Fudbal

"SVAKO KO VOLI KLUB..." Navijači Crvene zvezde poslali važnu poruku pred Viktoriju

Александар Илић
Aleksandar Ilić

19. 08. 2026. u 16:05

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Fudbalski klub Crvena zvezda igra u plej-ofu Lige Evrope protiv Viktorije iz Plzena, a dan pred susret na "Marakani" oglasile su se i "Delije".

СВАКО КО ВОЛИ КЛУБ... Навијачи Црвене звезде послали важну поруку пред Викторију

FOTO: N. Skenderija

Pred Zvezdom je još jedna evropska jesen. Ono što je već sada sigurno, u najmanju ruku igraće po prvi put u Ligi konferencija, ali to ne zadovoljava apetite navijača. Očekuju u klubu veliku podršku protiv Viktorije, a vetar u leđa biće i "Delije". 

Najvatreniji navijači crveno-belih oglasili su se saopštenjem u kome su pozvali sve da im se priključe i korteom pošalju poruku pred duel. 

- Svako ko oseća ovaj trenutak u kome se nalazi naš klub i tribina, vidimo se sutra u 17:30 u parku preko puta Hrama Svetog Save, da zajedno dođemo na stadion! Svako ko te voli, sutra je sa nama tu - saopštili su navijači Crvene zvezde. 

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