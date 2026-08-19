TUGA U HUMSKOJ: Umro legendarni fudbaler Partizana i reprezentacije

Osvojio je četiri titule sa Partizanom

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Legendarni fudbaler Partizana i nekadašnji reprezentativac Jugoslavije, Lazar Radović, preminuo je u 87. godini života, saopštio je Fudbalski savez Srbije.

Radović je bio istaknuti član jedne od najuspešnijih generacija u istoriji beogradskih "crno-belih". Rođen je 13. novembra 1937. godine u Podgorici, gde je u ekipi Budućnosti napravio svoje prve fudbalske korake.

U Partizan je stigao 1958. godine i tokom sedam sezona provedenih u Humskoj ostavio je neizbrisiv trag. Sa "parnim valjkom" je osvojio četiri titule prvaka Jugoslavije (1961, 1962, 1963. i 1965. godine), čime se svrstao u red najtrofejnijih igrača kluba iz tog perioda.

Internacionalnu karijeru gradio je u Grčkoj, nastupajući za Trikalu, dok je u Holandiji branio boje ekipa Kserkes i PSV Ajndhoven, gde je i završio igračku karijeru.

Za reprezentaciju Jugoslavije odigrao je sedam utakmica. Debitovao je u oktobru 1963. godine u meču protiv Rumunije u Bukureštu, dok je poslednji nastup u državnom timu zabeležio godinu dana kasnije u Tel Avivu protiv Izraela.

Po završetku aktivnog igranja fudbala, ostao je posvećen sportu kroz rad u Fudbalskom savezu Jugoslavije, gde je obavljao funkcije člana Međunarodne komisije i predsednika Stručnog odbora.