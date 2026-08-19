Fudbal

TUGA U HUMSKOJ: Umro legendarni fudbaler Partizana i reprezentacije

М.М.

19. 08. 2026. u 15:42 >> 15:46

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Osvojio je četiri titule sa Partizanom

ТУГА У ХУМСКОЈ: Умро легендарни фудбалер Партизана и репрезентације

Photo: Vladimir Markovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Legendarni fudbaler Partizana i nekadašnji reprezentativac Jugoslavije, Lazar Radović, preminuo je u 87. godini života, saopštio je Fudbalski savez Srbije.

Radović je bio istaknuti član jedne od najuspešnijih generacija u istoriji beogradskih "crno-belih". Rođen je 13. novembra 1937. godine u Podgorici, gde je u ekipi Budućnosti napravio svoje prve fudbalske korake.

U Partizan je stigao 1958. godine i tokom sedam sezona provedenih u Humskoj ostavio je neizbrisiv trag. Sa "parnim valjkom" je osvojio četiri titule prvaka Jugoslavije (1961, 1962, 1963. i 1965. godine), čime se svrstao u red najtrofejnijih igrača kluba iz tog perioda.

Internacionalnu karijeru gradio je u Grčkoj, nastupajući za Trikalu, dok je u Holandiji branio boje ekipa Kserkes i PSV Ajndhoven, gde je i završio igračku karijeru.

Za reprezentaciju Jugoslavije odigrao je sedam utakmica. Debitovao je u oktobru 1963. godine u meču protiv Rumunije u Bukureštu, dok je poslednji nastup u državnom timu zabeležio godinu dana kasnije u Tel Avivu protiv Izraela.

Po završetku aktivnog igranja fudbala, ostao je posvećen sportu kroz rad u Fudbalskom savezu Jugoslavije, gde je obavljao funkcije člana Međunarodne komisije i predsednika Stručnog odbora.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

LAK ZADATAK ZA ATLETIKO: Novajlija nema šta da traži na Metropolitanu
Tip fudbal

0 1

LAK ZADATAK ZA ATLETIKO: Novajlija nema šta da traži na "Metropolitanu"

Atletiko Madrid novu sezonu La Lige otvara na svom "Metropolitanu" protiv povratnika u elitni rang, Malage (21.00). Ekipa Dijega Simeonea želi da odmah pokaže da je spremna za ozbiljniji napad na vrh tabele nakon razočaravajućeg četvrtog mesta prošle sezone, dok će gosti biti zadovoljni opstankom u Primeri, mada neće biti lak zadatak to i ostvariti.

19. 08. 2026. u 07:30

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica

Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica