ZVEZDA SE OGLASILA VAŽNIM SAOPŠTENJEM PRED MEČ SA PLZENJOM: Evo šta su sa Marakane poručili navijačima

Jedna od ključnih informacija tiče se kretanja oko stadiona

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak od 20 časova igraju prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu Evrope protiv češke Viktorije Plzenj, a tim povodom klub iz Ljutice Bogdana uputio je važno saopštenje svojim pristalicama.

Stadion "Rajko Mitić" biće poprište još jednog evropskog spektakla, a zbog ogromnog interesovanja i očekivanih gužvi, iz tabora srpskog šampiona apeluju na navijače da se striktno pridržavaju dobijenih uputstava kako bi sve proteklo u najboljem redu.

Kapije stadiona otvaraju se u 18 časova, a klub poziva navijače da na tribine uđu što ranije kako bi se izbegla nepotrebna zadržavanja na ulazima.

Jedna od ključnih informacija za sve koji dolaze na meč jeste izmena u kretanju oko samog stadiona. Naime, neće biti moguć prolaz sa zapadne strane stadiona na južnu i obrnuto, jer će taj prostor biti potpuno zatvoren zbog organizovanog dolaska gostujućih navijača.

Iz kluba napominju da svaka osoba, bez obzira na godine života, mora imati validnu kartu. Takođe, strogo je naglašeno da nije dozvoljeno da dve osobe istovremeno prolaze kroz "češalj" (ulaznu kapiju). U slučaju povreda nastalih ovakvim postupanjem, FK Crvena zvezda neće snositi odgovornost.

Zvezda je apelovala na fer i sportsko navijanje, uz jasnu poruku da se na teren ne ubacuju nikakvi predmeti. Na stadion je zabranjeno unosite zakonom nedozvoljene predmete, a ulaz će biti strogo zabranjen licima pod uticajem alkohola ili psihoaktivnih supstanci.

Evo još nekih ključnih pravila kojih se posetioci moraju pridržavati:

Identifikacija: Svi posetioci moraju kod sebe imati lični dokument.

Mlađi od 16 godina: Deci ispod 16 godina nije dozvoljen ulaz bez pratnje roditelja ili staratelja.

Bez uletanja na teren: Svaki pokušaj ulaska na travnati tepih pre, tokom ili nakon meča biće sankcionisan.

Video nadzor: Čitav stadion, uključujući prilaze i tribine, biće pod konstantnim video nadzorom.

Redarska služba: Svi posetioci su dužni da postupaju po instrukcijama redara.

"Molimo vas da navijate sportski i budete vetar u leđa našim igračima na putu ka Ligi Evrope.