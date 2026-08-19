"BIĆE NAM MNOGO TEŽE NEGO PROTIV ZVEZDE!" Trener Hapoela Ber Ševe pred mečeve sa Sabahom u borbi za Ligu šampiona
Trener Hapoela iz Ber Ševe Ran Kožuh smatra da će njegova ekipa imati teži zadatak protiv Sabaha nego protiv Crvene zvezde, zbog specifičnih okolnosti plej-of okršaja.
„Mi smo sigurni da će utakmice protiv Sabaha biti mnogo teže nego protiv Crvene zvezde. I oni se osećaju kao Pepeljuga, baš kao i mi – zbog toga će nam biti komplikovanije. Postoje velike sličnosti između njih i nas, ni oni nemaju superzvezde u timu i rade prelepe stvari na taktičkom planu i sprovode ih u delo na terenu. Ako bismo uspeli da se plasiramo u Ligu šampiona bez domaćeg terena, to bi naš uspeh učinilo još većim“, rekao je šef struke Hapoela.
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