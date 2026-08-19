DA LI JE PSŽ U KRIZI? Razočaranje posle fijaska protiv Lansa

Dvostruki Evropski šampioni zaribali su na domaćem bunjištu.

Foto: Goran Čvorović

Pariski sveci su se obrukali u finalu “Trofeja šampiona”, francuskog Superkupa, koji su izgubili protiv Lansa (0:1), i pored toga što su gotovo pun sat imali igrača više. Nedavni osvajači evropskog Superkupa protiv Aston Vile ovoga puta nisu uspeli da pronađu put do mreže rivala koji se grčevito branio pred svojim navijačima na užarenom “Bolaru“.

PSŽ je imao loptu, napadao, nizao pokušaje, ali je Lans imao ono najvažnije, gol prednosti. Florijan Toven je u 32. minutu, posle akcije Matjea Udola, pogodio za 1:0 i podigao tribine na noge. Samo sedam minuta kasnije 18-godišnji Kilijan Antonio dobio je direktan crveni karton zbog starta na Manjesu Aklijušu.

Činilo se tada da je pitanje vremena kada će evropski prvak “počistiti” desetoricu domaćih. Umesto toga, počela je gotovo jednosatna opsada bez ishoda. Golman Lansa Roben Rise izrastao je u jednog od junaka večeri. Lans se povukao, zatvorio prilaze golu i branio svaki metar terena.

Nervoza Parižana rasla je kako se približavao kraj. Simbol nemoći stigao je u 87. minutu kada je Nunjo Mendeš jzbog udarca laktom u lice Mihala Skoraša dobio crveni karton, pa su poslednje minute oba tima odigrala sa desetoricom. Kada je odsviran kraj, slavlje Lansa moglo je da počne.

Sve se to događalo pred očima Zinedina Zidana, novog selektora Francuske, koji je utakmicu posmatrao sa tribina. Samo četiri dana ranije Parižani su u Salcburgu savladali Aston Vilu sa 2:1 i odbranili evropski Superkup, pa je izgledalo da će “mašina” Luisa Enrikea nastaviti da sakuplja pehare gotovo po navici.

Poraz “svetaca” predstavlja ozbiljan hladan tuš pred početak prvenstva. Od ekipe koja je pokorila Evropu očekuje se borba za svaki trofej i nastavak dominacije u Francuskoj. Luis Enrike je još pred evropski Superkup upozoravao da je ekipa, zbog kasnog povratka brojnih reprezentativaca sa Svetskog prvenstva, daleko od pune forme i da je važnije biti pravi kada sezona dostigne punu brzinu. Upozorenje iz Lansa stiže na vreme.