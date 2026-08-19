PROMENE U ZVEZDI: Rijera precrtao jednog i licencirao dvojicu otpisanih igrača za Plzenj

Klub su, u međuvremenu, napistili Tiknizjan i Stanković

Foto: D. Milovanović

Albert Rijera, novi šef stručnog štaba Crvene zvezde, povukao je prve konkretne poteze pred odlučujući dvomeč plej-ofa za Ligu Evrope protiv Viktorije Plzenj (četvrtak, 20.00).

Španski stručnjak izvršio je promene na spisku licenciranih fudbalera, vrativši u tim dvojicu igrača koje je njegov prethodnik, Dejan Stanković, ranije otpisao.

Pravo nastupa u Evropi ponovo su dobili krilni napadač Vladimir Lučić i mladi vezista Mahmudu Badžo. Sa druge strane, sa zvaničnog spiska UEFA uklonjen je bugarski internacionalac Kristijan Balov. Fudbaler plaćen tri miliona evra, koji je kod Stankovića bio u drugom planu, sada je dodatno pogoršao svoj status i sve je izvesnije da će sreću potražiti na pozajmici.

Promene su već evidentirane na sajtu UEFA, a zanimljivo je da su klub u međuvremenu napustili Najair Tiknizjan i Nikola Stanković, dok dvojica igrača koje je Rijera vratio u trenažni proces, Rodrigao i Handel, ipak nisu licencirani za ovaj evropski izazov.

U nastavku vam donosimo kompletan spisak licenciranih igrača Crvene zvezde na koje Rijera računa za predstojeći duel:

GOLMANI:

Mateus

Ivan Guteša

ODBRANA:

Miloš Veljković

Strahinja Eraković

Frenklin Tebo Učena

Derik Lakasen

Jung-vu Seol

VEZNI RED:

Mirko Ivanić

Mahmudu Badžo

Aleksandar Katai

Osman Bukari

Timi Maks Elšnik

Najair Tiknizjan (napustio klub)

Nikola Stanković (napustio klub)

Rade Krunić

Vladimir Lučić

NAPAD:

Marko Arnautović

Džej Enem

Bruno Duarte

Muhamed Čam

Loizos Loizu