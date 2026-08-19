PROMENE U ZVEZDI: Rijera precrtao jednog i licencirao dvojicu otpisanih igrača za Plzenj
Klub su, u međuvremenu, napistili Tiknizjan i Stanković
Albert Rijera, novi šef stručnog štaba Crvene zvezde, povukao je prve konkretne poteze pred odlučujući dvomeč plej-ofa za Ligu Evrope protiv Viktorije Plzenj (četvrtak, 20.00).
Španski stručnjak izvršio je promene na spisku licenciranih fudbalera, vrativši u tim dvojicu igrača koje je njegov prethodnik, Dejan Stanković, ranije otpisao.
Pravo nastupa u Evropi ponovo su dobili krilni napadač Vladimir Lučić i mladi vezista Mahmudu Badžo. Sa druge strane, sa zvaničnog spiska UEFA uklonjen je bugarski internacionalac Kristijan Balov. Fudbaler plaćen tri miliona evra, koji je kod Stankovića bio u drugom planu, sada je dodatno pogoršao svoj status i sve je izvesnije da će sreću potražiti na pozajmici.
Promene su već evidentirane na sajtu UEFA, a zanimljivo je da su klub u međuvremenu napustili Najair Tiknizjan i Nikola Stanković, dok dvojica igrača koje je Rijera vratio u trenažni proces, Rodrigao i Handel, ipak nisu licencirani za ovaj evropski izazov.
U nastavku vam donosimo kompletan spisak licenciranih igrača Crvene zvezde na koje Rijera računa za predstojeći duel:
GOLMANI:
Mateus
Ivan Guteša
ODBRANA:
Miloš Veljković
Strahinja Eraković
Frenklin Tebo Učena
Derik Lakasen
Jung-vu Seol
VEZNI RED:
Mirko Ivanić
Mahmudu Badžo
Aleksandar Katai
Osman Bukari
Timi Maks Elšnik
Najair Tiknizjan (napustio klub)
Nikola Stanković (napustio klub)
Rade Krunić
Vladimir Lučić
NAPAD:
Marko Arnautović
Džej Enem
Bruno Duarte
Muhamed Čam
Loizos Loizu
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