Fudbal

PROMENE U ZVEZDI: Rijera precrtao jednog i licencirao dvojicu otpisanih igrača za Plzenj

М.М.

19. 08. 2026. u 14:38

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Klub su, u međuvremenu, napistili Tiknizjan i Stanković

ПРОМЕНЕ У ЗВЕЗДИ: Ријера прецртао једног и лиценцирао двојицу отписаних играча за Плзењ

Foto: D. Milovanović

Albert Rijera, novi šef stručnog štaba Crvene zvezde, povukao je prve konkretne poteze pred odlučujući dvomeč plej-ofa za Ligu Evrope protiv Viktorije Plzenj (četvrtak, 20.00).

Španski stručnjak izvršio je promene na spisku licenciranih fudbalera, vrativši u tim dvojicu igrača koje je njegov prethodnik, Dejan Stanković, ranije otpisao.

Pravo nastupa u Evropi ponovo su dobili krilni napadač Vladimir Lučić i mladi vezista Mahmudu Badžo. Sa druge strane, sa zvaničnog spiska UEFA uklonjen je bugarski internacionalac Kristijan Balov. Fudbaler plaćen tri miliona evra, koji je kod Stankovića bio u drugom planu, sada je dodatno pogoršao svoj status i sve je izvesnije da će sreću potražiti na pozajmici.

Promene su već evidentirane na sajtu UEFA, a zanimljivo je da su klub u međuvremenu napustili Najair Tiknizjan i Nikola Stanković, dok dvojica igrača koje je Rijera vratio u trenažni proces, Rodrigao i Handel, ipak nisu licencirani za ovaj evropski izazov.

U nastavku vam donosimo kompletan spisak licenciranih igrača Crvene zvezde na koje Rijera računa za predstojeći duel:

GOLMANI:

Mateus
Ivan Guteša

ODBRANA:

Miloš Veljković
Strahinja Eraković
Frenklin Tebo Učena
Derik Lakasen
Jung-vu Seol

VEZNI RED:

Mirko Ivanić
Mahmudu Badžo
Aleksandar Katai
Osman Bukari
Timi Maks Elšnik
Najair Tiknizjan (napustio klub)
Nikola Stanković (napustio klub)
Rade Krunić
Vladimir Lučić

NAPAD:

Marko Arnautović
Džej Enem
Bruno Duarte
Muhamed Čam
Loizos Loizu

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