FSS SE OGLASIO! Ispravan penal za IMT, Radnički 1923 zasluženo ostao sa igračem manje protiv Partizana
Oglasio se FSS. Nekoliko spornih situacija se desilo u 5. kolu Superlige Srbije, a sada smo dobili i objašnjenja.
Najzanimljiviji detalj je bio na utakmici IMT – Radnički Niš gde je pred kraj dosuđen penal za Traktoriste zbog igranja rukom. Sudija Milan Mitić u prvi mah nije pokazao na belu tačku, ali je posle poziva iz VAR sobe dugo gledao snimak i presudio da je – penal. A, golman Radničkog Kostić ga je odbranio.
Objašnjenje: Nakon što je lopta ubačena u kazneni prostor, dolazi do duela u vazduhu između odbrambenog igrača i napadača. Odbrambeni igrač odigrava loptu glavom, a zatim ga lopta pogađa u ruku. Ruka se nalazi u neprirodnom položaju, iznad nivoa ramena. VAR nakon analize preporučuje sudiji OFR, koji ispravno dosuđuje kazneni udarac. Situacija je kažnjiva zbog visokog položaja ruke, koja se nalazi daleko od tela i iznad nivoa ramena. U slučaju prirodnog položaja ruke, kazneni udarac ne bi bio dosuđen.
Takođe i na meču Partizan - Radnički 1923 sudija je doneo ispravnu odluku nakon što ga je VAR pozvao da pogleda snimak.
Objašnjenje: Napadač kreće prema protivničkom golu i biva fauliran. Sudija je pokazao žuti karton. Imajući u vidu kontrolu lopte od strane napadača, pravac kretanja ka protivničkom golu. distancu od gola, kao i raspored protivničkih igrača na terenu, ispunjeni su svi nabrojani uslovi da VAR preporuči sudiji OFR zbog zaustavljanja očigledne prilike za postizanje pogotka. Nakon pregleda snimka, sudija je doneo ispravnu odluku - - stoji u objašnjenju na sajtu FSS-a.
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