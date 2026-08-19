Fudbal

ANDREJ KOSTIĆ U HOLANDIJI! Bivši napadač Partizana ima novi klub, Milan ga poslao na pozajmicu

Filip Milošević

19. 08. 2026. u 14:25

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Crnogorski fudbaler i član Milana, Andrej Kostić, igraće do kraja sezone na pozajmici za Spartu iz Roterdama, saopštio je danas holandski klub.

АНДРЕЈ КОСТИЋ У ХОЛАНДИЈИ! Бивши нападач Партизана има нови клуб, Милан га послао на позајмицу

Foto: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

"Sparta je potpisala Andreja Kostića na pozajmicu iz Milana do kraja sezone.

Devetnaestogodišnji napadač, koji je takođe crnogorski reprezentativac, postigao je 11 golova na 35 utakmica za Partizan iz Beograda prošle sezone", stoji u klupskoj objavi.

Kostić (19) je pre dva meseca prešao iz Partizana u Milan za 3.5 miliona evra plus potencijalne bonuse u visini od miliona evra i 10 odsto od naredne prodaje.



    

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