Košarka

PROBLEM ZA KK PARTIZAN? Tompson propušta početak priprema parnog valjka

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19. 08. 2026. u 14:50

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Partizan će 22. avgusta početi pripreme za novu sezonu, ali trener Đoan Penjaroja neće odmah imati kompletan roster na raspolaganju.

ПРОБЛЕМ ЗА КК ПАРТИЗАН? Томпсон пропушта почетак припрема парног ваљка

Foto: Jordan Bank / Getty images / Profimedia

Jedno od najzvučnijih ovogodišnjih pojačanja, Itan Tompson, propustiće uvodni deo priprema zbog obaveza sa reprezentacijom Portorika. Novi bek crno-belih nastupaće u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, gde ga prvo očekuje duel sa Argentinom 28. avgusta, a zatim meč protiv Urugvaja 1. septembra.

Tompson je ovog leta potpisao dvogodišnji ugovor sa Partizanom, nakon neuspešnog perioda provedenog u Indijana Pejsersima.

U klubu od njega očekuju značajan doprinos na bekovskoj poziciji, ali će na prvi trening sa novim saigračima morati da sačeka početak septembra.

Dobra vest je da su ostala pojačanja stila u Beogradu, pa će Luka Vildoza, Kevarijus Hejs, Alesandro Pajola i Lamar Stivens biti na raspolaganju Penjaroji koji će sa njima započeti rad na uigravanju ekipe.

Iako će Partizan pripreme otvoriti bez jednog od važnijih novih igrača, Tompson bi po završetku reprezentativnih obaveza trebalo da ima dovoljno vremena da se priključi timu i pripremi za početak sezone.

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