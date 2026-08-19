PROBLEM ZA KK PARTIZAN? Tompson propušta početak priprema parnog valjka
Partizan će 22. avgusta početi pripreme za novu sezonu, ali trener Đoan Penjaroja neće odmah imati kompletan roster na raspolaganju.
Jedno od najzvučnijih ovogodišnjih pojačanja, Itan Tompson, propustiće uvodni deo priprema zbog obaveza sa reprezentacijom Portorika. Novi bek crno-belih nastupaće u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, gde ga prvo očekuje duel sa Argentinom 28. avgusta, a zatim meč protiv Urugvaja 1. septembra.
Tompson je ovog leta potpisao dvogodišnji ugovor sa Partizanom, nakon neuspešnog perioda provedenog u Indijana Pejsersima.
U klubu od njega očekuju značajan doprinos na bekovskoj poziciji, ali će na prvi trening sa novim saigračima morati da sačeka početak septembra.
Dobra vest je da su ostala pojačanja stila u Beogradu, pa će Luka Vildoza, Kevarijus Hejs, Alesandro Pajola i Lamar Stivens biti na raspolaganju Penjaroji koji će sa njima započeti rad na uigravanju ekipe.
Iako će Partizan pripreme otvoriti bez jednog od važnijih novih igrača, Tompson bi po završetku reprezentativnih obaveza trebalo da ima dovoljno vremena da se priključi timu i pripremi za početak sezone.
Preporučujemo
SEČA TRENERA! Posle Crvene zvezde i Vojvodine, Zemun se rastao sa šefom strčnog štaba
19. 08. 2026. u 08:33
GROM IZ VEDRA NEBA NA MARAKANI! Trener Crvene zvezde precrtao stranca od pet miliona evra
19. 08. 2026. u 08:10
TRESE SE KOLORADO! Stiže pojačanje kod Nikole Jokića i to kakvo
19. 08. 2026. u 06:07 >> 08:07
ŠTA MU BI? Luka Modrić zabio nož u leđa Hrvatima
19. 08. 2026. u 07:35 >> 08:07
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
LAK ZADATAK ZA ATLETIKO: Novajlija nema šta da traži na "Metropolitanu"
Atletiko Madrid novu sezonu La Lige otvara na svom "Metropolitanu" protiv povratnika u elitni rang, Malage (21.00). Ekipa Dijega Simeonea želi da odmah pokaže da je spremna za ozbiljniji napad na vrh tabele nakon razočaravajućeg četvrtog mesta prošle sezone, dok će gosti biti zadovoljni opstankom u Primeri, mada neće biti lak zadatak to i ostvariti.
19. 08. 2026. u 07:30
BLAMAŽA PARTIZANA SE NASTAVLjA! Kakav šamar pred Hetafe, Ovo se u Humskoj nije desilo 57 godina!
Fudbaleri Partizana poraženi su od Radničkog 1923 iz Kragujevca rezultatom 0:1 (0:1) u petom kolu Superlige Srbije.
16. 08. 2026. u 22:55
Izvadili najveći kamen iz bešike u istoriji sveta - neverovatno koliko je težak (FOTO)
PACIJENT je u bolnicu prvobitno primljen zbog moždanog udara.
18. 08. 2026. u 22:20 >> 22:38
Komentari (0)