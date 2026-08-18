MARKO NIKOLIĆ JASAN: "Želimo plasman u Ligu šampiona!"

Trener AEK-a Marko Nikolić sa velikim očekivanjima dočekuje dvomeč protiv Levskog u plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona. Srpski stručnjak svestan je težine zadatka, posebno zbog razlike u takmičarskoj formi dve ekipe, ali jasno poručuje da je ambicija atinskog kluba plasman u ligašku fazu elitnog evropskog takmičenja.

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AEK je poslednju ligašku utakmicu odigrao još pre tri meseca protiv Olimpijakosa, dok je Levski već odigrao deset takmičarskih mečeva. Nikolić smatra da je upravo to jedna od stvari koja može da utiče na predstojeći duel.

- Čekali smo tri meseca od poslednje zvanične utakmice i sada nas očekavaju veliki mečevi. Naravno da sam uzbuđen, ali moramo da budemo svesni da je Levski već odigrao deset utakmica, dok smo mi imali samo jednu - rekao je Nikolić.

Srpski trener ima respekt prema bugarskom predstavniku, koji je opisao kao kvalitetan i organizovan tim.

- Levski ima reprezentativce i dobrog trenera. To je ekipa koja igra brzo, veoma je opasna kada osvoji loptu i dobro funkcioniše i u pozicionom napadu - istakao je strateg AEK-a.

Ipak, Nikolić veruje u kvalitet i iskustvo svojih igrača, uz poruku da je cilj jasan, a to je prolazak u narednu fazu kvalifikacija i plasman u Ligu šampiona.

- Imamo iskusnu ekipu i moramo da odgovorimo na ono što se od nas očekuje. Naš cilj je ligaška faza Lige šampiona. Samo nekoliko naših igrača ima značajnije iskustvo igranja u ovom takmičenju i mislim da cela grupa zaslužuje priliku da oseti takve utakmice - poručio je srpski stručnjak.

AEK će prvi meč igrati na gostujućem terenu, dok je revanš zakazan šest dana kasnije u Atini. Nikolić se nada da će upravo njegov tim nakon dva susreta izboriti mesto među evropskom elitom.

- Daćemo sve od sebe sada, a zatim i u revanšu u Atini, kako bismo Ligu šampiona zadržali kao mogućnost za grčki fudbal. Mi smo jedini grčki klub koji je još u igri za to mesto - dodao je Nikolić.

Dobre vesti za AEK jesu da nema problema sa povredama. Nikolić ističe da su fudbaleri spremni, iako priznaje da nedostatak zvaničnih utakmica ne može u potpunosti da se nadoknadi treninzima.

- Ekipa je u dobrom stanju i nemamo povređenih igrača. Fizička pripremljenost je jedno, a takmičarski ritam nešto sasvim drugo. On se stiče kroz utakmice, ali spremni smo za ovaj izazov - naveo je trener AEK-a.

Nikolić nije želeo da ulazi u priču o favoritu, naglašavajući da se ovakvi dvomeči ne odlučuju na osnovu budžeta ili papira.

- Favorit ili autsajder, to su stvari koje više zanimaju navijače. Ja na to gledam profesionalno i imam veliko poštovanje prema Levskom. Ne verujem da budžet može da odluči ovakav dvomeč - objasnio je.

Kao argument za takav stav, srpski stručnjak podsetio je na prethodne uspehe svog kluba, koji je uspevao da nadigra finansijski jače protivnike.

- Da se sve rešava novcem, AEK bi prošle sezone završio tek četvrti. Umesto toga osvojili smo prvenstvo i u Evropi izbacili klubove koji su imali mnogo veće budžete. Zato ni sada ne želim da potcenim Levski. To je klub koji je tokom prethodne decenije bio među najboljima u svojoj zemlji - zaključio je Nikolić.