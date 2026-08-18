Košarka

SPEKTAKL U BEOGRADU O KOME BRUJI PLANETA: Jokić i Vembanjama oči u oči, selektor Alimpijević otkrio šta nas čeka

М.П.

18. 08. 2026. u 12:02

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Selektor muške košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević izjavio je danas da njegov tim očekuju dve veoma važne prijateljske utakmice protiv Francuske uoči nastavka kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine.

СПЕКТАКЛ У БЕОГРАДУ О КОМЕ БРУЈИ ПЛАНЕТА: Јокић и Вембањама очи у очи, селектор Алимпијевић открио шта нас чека

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Srbija će u sklopu priprema za duele protiv Islanda i Italije u kvalifikacijama za SP 2027. odigrati dva prijateljska duela protiv Francuske.

"Svi moramo da budemo zahvalni ovim ljudima što su odvojili vreme da budu uz reprezentaciju. Zahvalni smo im na pristupu i ponašanju, jer kada predstavljate svoju zemlju, to je dodatna odgovornost i lep pritisak. Svi koji su se odazvali su veoma ozbiljno shvatili svoj zadatak. Raduje uvek prisutna i lepa doza patriotizma", rekao je Alimpijević za RTS.

Košarkaši Srbije će u četvrtak dočekati Francusku u Beogradu, dok će tri dana kasnije dve selekcije igrati u Orleanu.

"Francuska je uz Tursku sigurno najkvalitetnija ekipa kada je u pitanju sastav. Imaju i najveći broj NBA igrača u svojim redovima. Te dve provere biće veoma važne pred mečeve sa Islandom i Italijom. Želimo da probamo tada neke stvari i da ispravimo šta se ispraviti može", dodao je selektor Srbije.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

 

Alimpijević se osvrnuo se i na susret košarkaša Srbije Nikole Jokića i francuskog centra Viktora Vembanjame.

"Njima će sigurno takođe ovo biti dobra priprema. Biće to i spektakl sa dvojicom najboljih košarkaša na terenu, ali i nešto najbliže takmičarskom meču u sklopu priprema za izazove u kvalifikacijama", izjavio je Alimpijević.

On je napomenuo da je reprezentaciji Srbije potreban period uigravanja zbog velikih promena u sastavu.

"Island i Italija moraju biti važniji mečevi. Protiv Francuske ćemo moći da testiramo sastav koji je nov u odnosu na prethodni prozor. Za sistem koji postavljamo potrebno je uigravanje, te su nam stoga jako bitni susreti sa Francuskom. Francuzi u svojim redovima imaju fizički dominantne igrače i moraćemo da ih usporimo i prilagodimo se protivniku", naveo je Alimpijević.

Selektor Srbije je na kraju istakao da je zadovoljan načinom na koji se mladi igrači uključuju u seniorsku selekciju.

"Predsednik KŠ Nebojša Čović je imao dobru nameru da na neki moj predlog više uključi mlađe selekcije u seniorski tim i uradili smo fantastično taj posao. Organizacioni deo je tu najteži, a bez podrške saveza je nemoguće to organizovati. Na ovim prostorima momci imaju mnogo veću šansu nego što je to slučaj u Evropi. Takođe, selektori mlađih kategorija su deo stručnog štaba A tima i na taj način želimo da se povežemo na najvišem mogućem nivou", zaključio je Alimpijević.

Izabranici Dušana Alimpijevića drugu fazu kvalifikacija za SP 2027. počinju 28. avgusta protiv Islanda u Beogradskoj areni, a potom će tri dana kasnije igrati sa Italijom u Pezaru.

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