SPEKTAKL U BEOGRADU O KOME BRUJI PLANETA: Jokić i Vembanjama oči u oči, selektor Alimpijević otkrio šta nas čeka

Selektor muške košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević izjavio je danas da njegov tim očekuju dve veoma važne prijateljske utakmice protiv Francuske uoči nastavka kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Srbija će u sklopu priprema za duele protiv Islanda i Italije u kvalifikacijama za SP 2027. odigrati dva prijateljska duela protiv Francuske.

"Svi moramo da budemo zahvalni ovim ljudima što su odvojili vreme da budu uz reprezentaciju. Zahvalni smo im na pristupu i ponašanju, jer kada predstavljate svoju zemlju, to je dodatna odgovornost i lep pritisak. Svi koji su se odazvali su veoma ozbiljno shvatili svoj zadatak. Raduje uvek prisutna i lepa doza patriotizma", rekao je Alimpijević za RTS.

Košarkaši Srbije će u četvrtak dočekati Francusku u Beogradu, dok će tri dana kasnije dve selekcije igrati u Orleanu.

"Francuska je uz Tursku sigurno najkvalitetnija ekipa kada je u pitanju sastav. Imaju i najveći broj NBA igrača u svojim redovima. Te dve provere biće veoma važne pred mečeve sa Islandom i Italijom. Želimo da probamo tada neke stvari i da ispravimo šta se ispraviti može", dodao je selektor Srbije.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Alimpijević se osvrnuo se i na susret košarkaša Srbije Nikole Jokića i francuskog centra Viktora Vembanjame.

"Njima će sigurno takođe ovo biti dobra priprema. Biće to i spektakl sa dvojicom najboljih košarkaša na terenu, ali i nešto najbliže takmičarskom meču u sklopu priprema za izazove u kvalifikacijama", izjavio je Alimpijević.

On je napomenuo da je reprezentaciji Srbije potreban period uigravanja zbog velikih promena u sastavu.

"Island i Italija moraju biti važniji mečevi. Protiv Francuske ćemo moći da testiramo sastav koji je nov u odnosu na prethodni prozor. Za sistem koji postavljamo potrebno je uigravanje, te su nam stoga jako bitni susreti sa Francuskom. Francuzi u svojim redovima imaju fizički dominantne igrače i moraćemo da ih usporimo i prilagodimo se protivniku", naveo je Alimpijević.

Selektor Srbije je na kraju istakao da je zadovoljan načinom na koji se mladi igrači uključuju u seniorsku selekciju.

"Predsednik KŠ Nebojša Čović je imao dobru nameru da na neki moj predlog više uključi mlađe selekcije u seniorski tim i uradili smo fantastično taj posao. Organizacioni deo je tu najteži, a bez podrške saveza je nemoguće to organizovati. Na ovim prostorima momci imaju mnogo veću šansu nego što je to slučaj u Evropi. Takođe, selektori mlađih kategorija su deo stručnog štaba A tima i na taj način želimo da se povežemo na najvišem mogućem nivou", zaključio je Alimpijević.

Izabranici Dušana Alimpijevića drugu fazu kvalifikacija za SP 2027. počinju 28. avgusta protiv Islanda u Beogradskoj areni, a potom će tri dana kasnije igrati sa Italijom u Pezaru.