SRBIJA ISPRED EVROPE: Srpska privreda u jednoj stvari bolja od evropskih rezultata - Odoleva!

PREDSEDNIK Saveta guvernera Narodne banke Srbije Ivan Nikolić izjavio je danas da ekstremne vrućine i suša do sada nisu značajnije ugrozile domaću privredu, kao i da je poljoprivredna godina i dalje dobra.

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Kada je Srbija u pitanju, statistika pokazuje značajan rast poljoprivredne proizvodnje: oko 11 do 12 odsto međugodišnje u prvom polugodištu i preko 15 odsto u drugom tromesečju, kazao je Nikolić za RTS.

- Nešto toplije leto je, rekao bih, subjektivan osećaj. Prošlo je bilo podjednako toplo, čak možda i toplije - naveo je predsednik Saveta guvernera Narodne banke.

Komentarišući procene da će rast evropske privrede ove godine zbog suša, požara i toplotnih talasa biti blizu nule, Nikolić je rekao da to vidi pre svega kao još jedno opravdanje za to što je rast u Evropskoj uniji korigovan naniže, na oko jedan odsto, jer evropska privredna aktivnost već duže stagnira, posebno u Nemačkoj, Italiji i Francuskoj.

Nikolić je kazao da zbog niskog vodostaja slabi proizvodnja hidroenergije, koja čini trećinu proizvodnog miksa, što se odražava na pad proizvodnje Elektroprivrede Srbije i nešto lošiji rezultat industrije.

Veruje, međutim, da je to privremeno, jer su najavljene kiše u predelu Alpa, ključnom za Dunav, pa očekuje da se loše stanje preokrene već u septembru.

- Kada bismo dali neku sumarnu ocenu ove pojave na naše trenutno stanje, mislim da je još ono zadovoljavajuće, odnosno ne bih karakterisao kao kritično ili problematično - istakao je Nikolić.

(BizPortal)