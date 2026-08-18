DORTMUND SE SPREMA DA IZAZOVE BAJERN: Holandski reprezentativac pojačava "milionere"

Dosadašnji fudbaler PSV Ajndhovena Džoi Verman potpisao je ugovor sa Borusijom do 30. juna 2031. godine, saopštio je danas klub iz Dortmunda.

Credit: AC / imago sportfotodienst / Profimedia

Finansijski detalji nisu objavljeni, ali nemački mediji tvrde da je klub iz Dortmunda za transfer holandskog fudbalera izdvojio 21.5 miliona evra. Verman (27) će u nemačkom klubu da nosi dres sa brojem 25.

- Borusija Dortmund je veliki evropski klub i ponosan sam što sam sada njegov deo. Želim da ostvarim uspeh sa Borusijom - izjavio je Verman posle potpisivanja ugovora.

Dvadesetdemogodišnji vezista je bio član od PSV Ajndhovena od 2022. godine, a pre toga je igrao za Herenven i Volendam.

Za reprezentaciju Holandije odigrao je 17 utakmica i bio je deo tima koji je na Euru 2024 dogurao do polufinala.

Verman je šesto pojačanje Borusije ovog leta i doneće preko potrebne iskustvo ekipi Dortmunda, a mogao bi i poslužiti kao mentor novajlijama Karecasu i Konstantelijasu sa kojima se očekuje da predvodi vezni red "milionera" iduće sezone.