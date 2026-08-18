DORTMUND SE SPREMA DA IZAZOVE BAJERN: Holandski reprezentativac pojačava "milionere"
Dosadašnji fudbaler PSV Ajndhovena Džoi Verman potpisao je ugovor sa Borusijom do 30. juna 2031. godine, saopštio je danas klub iz Dortmunda.
Finansijski detalji nisu objavljeni, ali nemački mediji tvrde da je klub iz Dortmunda za transfer holandskog fudbalera izdvojio 21.5 miliona evra. Verman (27) će u nemačkom klubu da nosi dres sa brojem 25.
- Borusija Dortmund je veliki evropski klub i ponosan sam što sam sada njegov deo. Želim da ostvarim uspeh sa Borusijom - izjavio je Verman posle potpisivanja ugovora.
Dvadesetdemogodišnji vezista je bio član od PSV Ajndhovena od 2022. godine, a pre toga je igrao za Herenven i Volendam.
Za reprezentaciju Holandije odigrao je 17 utakmica i bio je deo tima koji je na Euru 2024 dogurao do polufinala.
Verman je šesto pojačanje Borusije ovog leta i doneće preko potrebne iskustvo ekipi Dortmunda, a mogao bi i poslužiti kao mentor novajlijama Karecasu i Konstantelijasu sa kojima se očekuje da predvodi vezni red "milionera" iduće sezone.
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