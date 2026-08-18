Fudbal

GOTOVO JE! Partizan dobija veliko pojačanje pred Hetafe

М.П.

18. 08. 2026. u 11:47

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KONAČNO je pao dogovor!

ГОТОВО ЈЕ! Партизан добија велико појачање пред Хетафе

Manuel Blondeau/AOP.Press / Sipa Press / Profimedia

Nikola Čumić će najzad zadužiti crno-belu opremu u Humskoj nakon dugih i iscrpljujućih pregovora.

Naime, kako prenosi Mocart sport, Partizan i Rubin su na kraju uspeli da se dogovore oko transfera srpskog fudbalera koji se tako vraća u srpski fudbal.

Iako se u nekoliko navrata činilo da su pregovori pred kolapsom, klubovi su napravili kompromis.

Ruski tim je pristao na formulu po kojoj će zadržati 40 odsto od naredne prodaje krilnog fudbalera.

Pored toga, u ugovor su ubačene i klauzule kroz koje Rubin može da zaradi dodatnih nekoliko stotina hiljada evra na ime bonusa, u zavisnosti od broja Čumićevih nastupa i uspeha u dresu Partizana.

Nikola Čumić je u ponedeljak doputovao iz Rusije u Beograd.

Tokom utorka ga očekuju obavezni lekarski pregledi, nakon čega sledi zvanična promocija i potpisivanje višegodišnjeg ugovora sa crno-belima.

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