HOĆE LI ZVEZDA PRODATI BADŽA? Crveno-beli dobili ponudu za otpisanog fudbalera
U pitanju je pozajmica sa pravom otkupa
Fudbaler Crvene zvezde Mahmudu Badžo nalazi se na meti Kortrajka, ali novi trener Albert Rijera želi još jednom da proveri mogućnosti veziste iz Gambije pre nego što mu se zahvali na saradnji.
Prema informacijama poznatog transfer eksperta Saše Tavolijerija, član belgijske Pro lige, Kortrajk, poslao je zvaničnu ponudu na Marakanu. Naime, Kortrajk želi Badža na jednogodišnju pozajmicu, uz opciju da narednog leta otkupi njegov ugovor za 1.500.000 evra. Iako su lični uslovi između kluba i igrača navodno već dogovoreni, crveno-beli su povukli ručnu.
Iako je Badžo do pre nekoliko dana bio potpuno "otpisan" i trenirao odvojeno od prvog tima u popularnom "kavezu", Rijera je odlučio da mu pruži šansu da se dokaže tokom pripremnog perioda.
Podsetimo, Mahmudu Badžo je stigao u Beograd pre godinu dana iz slovačke DAC Dunajske Strede u transferu vrednom čak 3.500.000 evra. Ipak, Gambijac nije uspeo da se nametne ni Vladanu Milojeviću, a prethodno ni Dejanu Stankoviću, te je sakupio svega 23 nastupa (10 kao starter) uz skroman učinak od jednog gola i jedne asistencije.
Od novembra 2025. godine, Badžo je praktično bio van takmičarskog pogona, a njegova tržišna vrednost je drastično opala. Ukoliko Rijera proceni da Badžo ipak nema kvalitet za modernu Zvezdu, očekuje se da klub prihvati ponudu Belgijanaca kako bi povratio bar deo uloženog novca.
Kortrajk je trenutno u žurbi nakon što im je propao transfer Aleksa Opokua Sarfoa, pa će odgovor iz Ljutice Bogdana morati da stigne u najskorijem roku.
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