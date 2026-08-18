BIVŠI REPREZENTATIVAC SRBIJE SE VRATIO U SUPER LIGU: Nekad na meti Zvezde i Partizana, sada potpisao za IMT

Prošlo je 10 godina otkako je napustio srpski fudbal

Foto: Ricardo Larreina / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalski klub IMT sa Novog Beograda angažovao je veliko pojačanje za nastavak sezone u Super ligi Srbije. Novi član popularnih "Traktorista" postao je iskusni defanzivac i nekadašnji reprezentativac naše zemlje, Aleksandar Sedlar (34), potvrdio je danas beogradski klub.

Sedlar se u srpski fudbal vraća nakon višegodišnje uspešne karijere u inostranstvu. Prošle sezone branio je boje iranskog Traktora, za koji je upisao 30 nastupa, a pre odlaska na Bliski istok ostavio je dubok trag u evropskom fudbalu.

Iskusni Novosađanin, koji može podjednako uspešno da pokrije pozicije centralnog beka i zadnjeg veznog, afirmaciju je stekao u Metalcu iz Gornjeg Milanovca. Upravo su ga partije u dresu Metalca u sezoni 2015/16 preporučile "večitima", a tadašnji mediji su ga selili u Crvenu zvezdu i Partizan.

Ipak, Sedlar je tada izabrao poljski Pjast Glivice, sa kojim je postao šampion države, da bi potom proveo pet uspešnih godina u Španiji igrajući za Majorku i Alaves, nastupajući u Primeri i Segundi.

Za reprezentaciju Srbije debitovao je 2016. godine kod selektora Slavoljuba Muslina i ukupno je upisao dva nastupa u dresu sa državnim grbom.

Dolazak Sedlara predstavlja značajan iskorak za ambicije IMT-a. Ekipa se trenutno nalazi na visokom drugom mestu na tabeli Super lige Srbije sa 10 osvojenih bodova, a u narednom kolu očekuje ih teško gostovanje ekipi Radničkog 1923 u Kragujevcu.