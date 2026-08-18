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TERZIĆ SAOPŠTIO SPISAK: Selektor odbojkašica odlučio da povede 15 odbojkašica na Evropsko prvenstvo

Slobodan Krstović

18. 08. 2026. u 15:00

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SELEKTOR Zoran Terzić saopštio je da će sutra ujutro za Brno, koji je domaćin grupe B 34. EP, krenuti 15 odbojkašica.

ТЕРЗИЋ САОПШТИО СПИСАК: Селектор одбојкашица одлучио да поведе 15 одбојкашица на Европско првенство

foto volleyballworld.com

Na spisku su: Maja Ognjenović (kapiten), Slađana Mirković (tehničari), Tijana Bošković, Anja Zubić (korektori), Aleksandra Jegdić, Bojana Gočanin (libera), Mina Popović, Hena Kurtagić, Minja Osmajić, Ljubica Milojević (blokeri), Aleksandra Uzelac, Vanja Ivanović, Nina Čajić, Branka Tica i Nađa Antonović (primači).

Naše dame na šampionat Starog kontinenta startuju u petak (14.00) protiv Austrije. U nedelju (19.00) igraju sa Češkom, a u ponedeljak (19.00) sa Bugarskom. U sredu (19.00) se sastaju sa Grčkom, a u četvrtak (16.00) sa Ukrajinom.

Prve četiri selekcije plasiraće se u osminufinala.

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SRPSKI DUO NAPADA LIGU ŠAMPIONA: Nikoliću i Joviću neće biti lako da u Sofiji osiguraju pozitivan rezultat

LEVSKI i AEK ove večeri na "Naciolanom stadionu Vasil Levski" (21.00) otvaraju plej-of Lige šampiona, a domaćin u prvi meč ulazi sa velikim samopouzdanjem. Bugarski šampion ne zna za poraz u svim takmičenjima još od maja, dok AEK traži način da prekine osmogodišnje čekanje na povratak u grupnu, odnosno ligašku fazu elitnog evropskog takmičenja.

18. 08. 2026. u 07:30

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SRPSKI DUO NAPADA LIGU ŠAMPIONA: Nikoliću i Joviću neće biti lako da u Sofiji osiguraju pozitivan rezultat

SRPSKI DUO NAPADA LIGU ŠAMPIONA: Nikoliću i Joviću neće biti lako da u Sofiji osiguraju pozitivan rezultat