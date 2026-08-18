TERZIĆ SAOPŠTIO SPISAK: Selektor odbojkašica odlučio da povede 15 odbojkašica na Evropsko prvenstvo

SELEKTOR Zoran Terzić saopštio je da će sutra ujutro za Brno, koji je domaćin grupe B 34. EP, krenuti 15 odbojkašica.

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Na spisku su: Maja Ognjenović (kapiten), Slađana Mirković (tehničari), Tijana Bošković, Anja Zubić (korektori), Aleksandra Jegdić, Bojana Gočanin (libera), Mina Popović, Hena Kurtagić, Minja Osmajić, Ljubica Milojević (blokeri), Aleksandra Uzelac, Vanja Ivanović, Nina Čajić, Branka Tica i Nađa Antonović (primači).

Naše dame na šampionat Starog kontinenta startuju u petak (14.00) protiv Austrije. U nedelju (19.00) igraju sa Češkom, a u ponedeljak (19.00) sa Bugarskom. U sredu (19.00) se sastaju sa Grčkom, a u četvrtak (16.00) sa Ukrajinom.

Prve četiri selekcije plasiraće se u osminufinala.