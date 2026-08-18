Politika

NADREALAN PRIZOR NA PROTESTU: Novosadski blokaderi otkrili čime će se baviti nakon izbora? (VIDEO)

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18. 08. 2026. u 14:23

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DA LI je ovo slučajnost ili predskazanje?

НАДРЕАЛАН ПРИЗОР НА ПРОТЕСТУ: Новосадски блокадери открили чиме ће се бавити након избора? (ВИДЕО)

Printskrin

Na društvenim mrežama se pojavio snimak sa protesta blokadera u Novom Sadu na kom se može videti jako bizarna scena.

Naime, na skupu se pojavio kamion sa transparentom "Studenti pobeđuju", što možda i ne bi bilo toliko iznenađujuće da se nije radilo o vozilu koje skuplja staro gvožđe, veš mašine i druge sekundarne sirovine.

Da li je ovo bila samo čudna slučajnost ili nagoveštaj sudbine blokadera nakon izbora - procenite sami:

@filip.martic48 #fyp #viral #tiktok ♬ original sound - Filip Martic

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