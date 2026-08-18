NADREALAN PRIZOR NA PROTESTU: Novosadski blokaderi otkrili čime će se baviti nakon izbora? (VIDEO)

DA LI je ovo slučajnost ili predskazanje?

Printskrin

Na društvenim mrežama se pojavio snimak sa protesta blokadera u Novom Sadu na kom se može videti jako bizarna scena.

Naime, na skupu se pojavio kamion sa transparentom "Studenti pobeđuju", što možda i ne bi bilo toliko iznenađujuće da se nije radilo o vozilu koje skuplja staro gvožđe, veš mašine i druge sekundarne sirovine.

Da li je ovo bila samo čudna slučajnost ili nagoveštaj sudbine blokadera nakon izbora - procenite sami: