NADREALAN PRIZOR NA PROTESTU: Novosadski blokaderi otkrili čime će se baviti nakon izbora? (VIDEO)
DA LI je ovo slučajnost ili predskazanje?
Na društvenim mrežama se pojavio snimak sa protesta blokadera u Novom Sadu na kom se može videti jako bizarna scena.
Naime, na skupu se pojavio kamion sa transparentom "Studenti pobeđuju", što možda i ne bi bilo toliko iznenađujuće da se nije radilo o vozilu koje skuplja staro gvožđe, veš mašine i druge sekundarne sirovine.
Da li je ovo bila samo čudna slučajnost ili nagoveštaj sudbine blokadera nakon izbora - procenite sami:
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