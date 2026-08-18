Fudbal

BIO SAM SPREMAN DA UMREM ZA SVAKOG: Tiknizjan zaplakao na oproštaju od Zvezde, snimak iz svlačionice će oduševiti navijače

М.М.

18. 08. 2026. u 12:03

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Emotivno je bilo na Marakani

БИО САМ СПРЕМАН ДА УМРЕМ ЗА СВАКОГ: Тикнизјан заплакао на опроштају од Звезде, снимак из свлачионице ће одушевити навијаче

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATA Images

Jermenski reprezentativac Nair Tiknizjan napustio je Crvenu zvezdu nakon samo jedne sezone na Marakani, te se ovog leta preselio u Olimpijakos!

Srpski šampion je na ime obeštećenja zaradio pet miliona evra, a Tiknizjan je, ispostaviće se, svoj poslednji meč u dresu Zvezde odigrao protiv Hapoela iz Ber Ševe.

Zbog svoje borbenosti vrlo brzo je postao miljenik navijača Zvezde, davao je uvek svoj maksimum, a prilikom oproštaja od kluba čak je i zaplakao.

- Plačem, jer uvek sam bio iskren ovde. Bio sam spreman da umrem za svakog na terenu. Nije uvek sve ispalo kako treba. Hvala vam, hvala ovim ljudima - rekao je Jermen nakon polsednjeg treninga u Zvezdi.

Upravo je Zvezda objavila taj emotivan video i tom prilikom zahvalila se levom beku na svemu što je uradio za klub.

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