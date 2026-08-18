BIO SAM SPREMAN DA UMREM ZA SVAKOG: Tiknizjan zaplakao na oproštaju od Zvezde, snimak iz svlačionice će oduševiti navijače
Emotivno je bilo na Marakani
Jermenski reprezentativac Nair Tiknizjan napustio je Crvenu zvezdu nakon samo jedne sezone na Marakani, te se ovog leta preselio u Olimpijakos!
Srpski šampion je na ime obeštećenja zaradio pet miliona evra, a Tiknizjan je, ispostaviće se, svoj poslednji meč u dresu Zvezde odigrao protiv Hapoela iz Ber Ševe.
Zbog svoje borbenosti vrlo brzo je postao miljenik navijača Zvezde, davao je uvek svoj maksimum, a prilikom oproštaja od kluba čak je i zaplakao.
- Plačem, jer uvek sam bio iskren ovde. Bio sam spreman da umrem za svakog na terenu. Nije uvek sve ispalo kako treba. Hvala vam, hvala ovim ljudima - rekao je Jermen nakon polsednjeg treninga u Zvezdi.
Upravo je Zvezda objavila taj emotivan video i tom prilikom zahvalila se levom beku na svemu što je uradio za klub.
Preporučujemo
KAKAV TRANSFER! Crno-beli dres zamenio za milione!
17. 08. 2026. u 23:00
PREOKRETOM DO POBEDE! Grkinja pala posle drame!
17. 08. 2026. u 22:26
POZNAT SPISAK SRBIJE: Janić odredio igrače za Mediteranske igre!
17. 08. 2026. u 22:15
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SVET GLEDA U NEVERICI! Otkriveno šta je slovenački sudija šapnuo na uvo Mesiju u finalu Svetskog prvenstva!
Argentinci su imali primedbe na račun arbitra Slavka Vinčića iz Slovenije.
16. 08. 2026. u 15:42
BLAMAŽA PARTIZANA SE NASTAVLjA! Kakav šamar pred Hetafe, Ovo se u Humskoj nije desilo 57 godina!
Fudbaleri Partizana poraženi su od Radničkog 1923 iz Kragujevca rezultatom 0:1 (0:1) u petom kolu Superlige Srbije.
16. 08. 2026. u 22:55
KRVAVA SVADBA: Umro posle tuče u Vadovicama, izgubio svest nakon što ga je policija savladala - nije bio pozvan na veselje
PREMA saopštenju policije, 38-godišnjak se pojavio na svadbi iako nije bio pozvan, ali je bio gost hotela u kojem je proslava održavana.
17. 08. 2026. u 17:00
Komentari (0)