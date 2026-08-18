"MAKSIMIR JE ORONULA RUPA": Novinar žestoko isprozivao Hrvate i Dinamo
Ništa novo kada je u pitanju stadion hrvatskog prvaka
Stadion zagrebačkog Dinama decenijama unazad je predmet podsmeha u regionu, ali svako novo gostovanje evropskih ekipa donosi i novi talas neverice inostranih medija. Poslednji u nizu koji je ostao u šoku je novinar norveške televizije "TV2", koji je Maksimir opisao kao "oronulu rupu sa šarmom".
Uoči odlučujućeg meča za ulazak u Ligu šampiona između Dinama i norveškog Vikinga, skandinavski izveštač napravio je reportažu koja nimalo ne laska "ponosu Zagreba". Vidno iznenađen onim što vidi, novinar je šetao oko ruiniranih tribina, pokazujući gledaocima u Norveškoj objekte koji se bukvalno raspadaju.
- Ovo je stadion star 115 godina... Zapravo, mislim da su i ove stvari oko mene stare toliko, možda i starije. Pogledajte ove cigle, one se bukvalno raspadaju pod prstima - govorio je novinar dok je čupao delove trošne fasade i podloge.
Posebnu pažnju privukao je plato ispod južne tribine, gde se nalazi plava veštačka trava koja je uništena pirotehnikom tokom ranijih derbija.
- Pogledajte ovu veštačku travu, potpuno je spaljena bakljama koje su ljudi bacali sa tribina. Inače, od mesta gde će sedeti navijači Vikinga pa do samog terena ima skoro 45 metara. Put je predugačak - konstatovao je Norvežanin.
Ipak, najjači utisak na goste ostavio je famozni tunel koji spaja svlačionice podno južne tribine sa terenom. Iako je on donekle uređen grafitima i slikama iz istorije kluba, Norvežanima više liči na poprište sukoba nego na sportski objekat.
- Pogledajte ovaj tunel. Uzak je i intiman. Odavde izlaze i jedni i drugi, jedni pored drugih. Sve je spremno za bitku - zaključio je izveštač TV2.
Podsetimo, Maksimir već dugo ima zabranu korišćenja istočne tribine koja je neupotrebljiva nakon zemljotresa, a ceo stadion godinama čeka rušenje i izgradnju novog objekta.
Video možete pogledati OVDE.
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