HRVATIMA SE SMEJE CEO SVET! Pokušali da ugoste novog fudbalera Hajduka, pa napravili blam veka (VIDEO)
Dugogodišnji reprezentativac Bosne i Hercegovine, Denis Hadžikadunić, novi je fudbaler splitskog Hajduka.
Iskusni defanzivac je nakon isteka ugovora sa ruskim Rostovom stigao na Poljud kao veliko pojačanje, a odmah po dolasku u Split našao se u centru pažnje zbog nesvakidašnje anegdote koja je brzo postala hit na društvenim mrežama.
Splićani su svom novom igraču priredili uzbudljiv i duhovit doček. Dok je Hadžikadunić u klupskim prostorijama čekao sastanak sa sportskim direktorom, prišla mu je ljubazna domaćica i poslužila ga obrokom, naglasivši da mu donosi "pravi bosanski burek".
Međutim, kada je novi štoper Hajduka odmotao papir i ugledao nadev od sira, usledio je kulturološki šok, dobro poznat svima sa ovih prostora. Verni tradiciji da je "burek samo sa mesom, a sve ostalo su pite", Hadžikadunić je kroz osmeh i u potpunom neverici ispalio:
– Dobro, je l' vi mene za*ebavate?
Ova spontana i simpatična reakcija bosanskohercegovačkog fudbalera odmah je pokupila simpatije navijača Hajduka, koji su oduševljeni njegovim smislom za humor i neposrednošću. Hadžikadunić se nakon ovog šaljivog „vatrenog krštenja“ odmah priključio treninzima ekipe koju sa klupe predvodi Gonzalo Garsija.
Podsećanja radi, Denis Hadžikadunić je rođen u Malmeu i prošao je sve omladinske selekcije reprezentacije Švedske. Ipak, u seniorskoj karijeri odlučio je da obuče dres Bosne i Hercegovine, za koju je do sada upisao 33 nastupa, uključujući i zapaženu partiju na Svetskom prvenstvu protiv Katara (3:1) gde je zabeležio i asistenciju.
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