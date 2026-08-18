Politika

BLOKADERI DOŽIVELI FIJASKO! Pompezno najavljivali skup koji je propao - džabe i pare i oglasi i reklame... (VIDEO)

В.Н.

18. 08. 2026. u 12:15

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ZAMISLITE, najavljujete protest mesec dana unapred, spamujete mejl svakome ko je bio naivan da vam ostavi podatke na štandovima, plaćate reklame po društvenim mrežama, ceo grad izlepite nalepnicama i plakatima...

БЛОКАДЕРИ ДОЖИВЕЛИ ФИЈАСКО! Помпезно најављивали скуп који је пропао - џабе и паре и огласи и рекламе... (ВИДЕО)

Foto: Printskrin 24Sedam

A onda dođe dan protesta!

I na kraju, prema rečima njihovih medija, okupi se više desetina ljudi!

Kako je prenela tajkunska N1, na pompezno najavljivanom skupu bilo je "nekoliko desetina ljudi".

Ovo je samo realno stanje blokadera u Srbiji. Narodu je jasno da su propali i više im ne vredi ni pumpanje, ni novac, ni plakati, ni oglasi...

Jasno je svima, pa i njima, da su apsolutno pukli!

Video možete pogledati klikom OVDE!

(24Sedam)

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