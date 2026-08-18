BLOKADERI DOŽIVELI FIJASKO! Pompezno najavljivali skup koji je propao - džabe i pare i oglasi i reklame... (VIDEO)
ZAMISLITE, najavljujete protest mesec dana unapred, spamujete mejl svakome ko je bio naivan da vam ostavi podatke na štandovima, plaćate reklame po društvenim mrežama, ceo grad izlepite nalepnicama i plakatima...
A onda dođe dan protesta!
I na kraju, prema rečima njihovih medija, okupi se više desetina ljudi!
Kako je prenela tajkunska N1, na pompezno najavljivanom skupu bilo je "nekoliko desetina ljudi".
Ovo je samo realno stanje blokadera u Srbiji. Narodu je jasno da su propali i više im ne vredi ni pumpanje, ni novac, ni plakati, ni oglasi...
Jasno je svima, pa i njima, da su apsolutno pukli!
Video možete pogledati klikom OVDE!
(24Sedam)
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