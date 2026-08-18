NE ZAVISI SVE OD TIJANE: Odbojkašice sutra putuju u Brno, gde u petak protiv Austrije startuju u grupi B 34. EP

ODBOJKAŠICE sutra putuju u Brno, na 34. Evropsko prvenstvo, ali su ih preksinoć mlađe koleginice, koje igraju za Mediteransku selekciju pobedom od 3:2 „opomenule“ da na šampionatu moraju da igraju mnogo bolje. Razočaranje posle duela nije krio ni selektor Zoran Terzić, koji se nada da će devojke na turniru da igraju onako kako se očekuje od njih. Naše dame bitku za medalju počinju u petak (14.00), kada u prvom kolu grupe B igraju sa Austrijom.

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Protiv izabranica Marijane Boričić Terzić je izveo startnu postavu: Ognjenović, Bošković, Uzelac, Čajić, Popović, Kurtagić i libera Gočanin i Jegdić. „A“ tim je dobio prva dva seta, a onda je usledio veliki preokret. Trofejni stručnjak šansu je pružio svim devojkama i posle trening meča nije krio razočarenje.

- Blago rečeno sam nezadovoljan – ističe za sajt OSSRB Terzić. – Ovo je bilo katastrofalno u najmanju ruku. Ne znam šta je razlog. Kao da je na našoj polovini bilo blato, a kod njih normalan tarafleks. Izgledali smo sporo. Ne znam zbog čega je tako. Posle prvog seta izgledalo je kao da ne mogu da se kreću po terenu.

Jasno je da će u Brnu morati sve mnogo bolje da izgleda. Srpkinje posle duela sa Austrijom, u nedelju (19.00) igraju sa domaćinom Češkom, u ponedeljak sa Bugarskom (19.00), u sredu (19.00) sa Grčkom, a u četvrtak (16.00) sa Ukrajinom. Prve četiri selekcije izboriće osminufinala, a Srpkinjama je važno da opravdaju ulogu favorita i osvoje prvo mesto, kako do završnog dela šampionata u Istanbulu ne bi igrali sa Italijom, koja je nedodrljiva u grupi D (Geteborg), gde su i Švedska, Francuska, Slovačka, Hrvatska i Crna Gora. Osmina i četvrtfinale igraju se u Brnu i Istanbulu.

- Videćemo kako će to izgledati na EP. Sve devojke moraće da se potrude da odigraju na pravi način, a ne da čekamo Tijanu da sve reši. Žao mi je zato što sam u poslednje vreme baš bio zadovoljan kako su trenirale i igrale utakmice. Duel sa mediteranskom selekcijom nas je spustio na zemlju. Nadam se da će biti bolje – naglašava Terzić.

Selektorka mediteranske selekcije Marijane Boričić veruje da će Maja Ognjenović i drugarice obradovati naciju.

- Navijamo svi, želimo zlato. Sigurna sam da će one da pokažu svoje pravo lice. Drugačija je motivacija kada igrati Evropsko prvenstvo i kada igrate protiv svojih mlađih saigračica, tako da sam sigurna da će to da bude dobro – optimista je Boričićka.

S.K.

Tri selekcije istog dana

U PETAK kada naše najbolje igračice protiv Austrije startuju na EP, svoje duele imaće i naše obe odbojkaše selekcije na Mediteranskim igrama u Tarantu. Izabranici Marijane Boričić i u isto vreme (14.00) igraju sa Egiptom, dok muškarci od 12.00 odmeravaju snage sa Francuzima.