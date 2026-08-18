Svet

TRAGEDIJA U KABULU: Najmanje 50 osoba povređeno u eksploziji u školi

V.N.

18. 08. 2026. u 15:06

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NAJMANjE 50 osoba povređeno je u eksploziji koja se dogodila u školi u zapadnom delu Kabula, uglavnom učenici, saopštili su bolnički izvori, dok su talibanske vlasti navele da je povređeno oko 25 učenika.

ТРАГЕДИЈА У КАБУЛУ: Најмање 50 особа повређено у експлозији у школи

FOTO: Depositphotos/zeferti@gmail.com

 Eksplozija se dogodila sinoć u oblasti Dašt-e Barči, u blizini privatne škole Šam-e Hedaijat, u zapadnom delu Kabula, prenosi portal Afintl. Prema podacima bolničkih izvora, među povređenima je bilo najviše učenika.

Spisak povređenih iz jedne bolnice u zapadnom Kabulu pokazuje da je najmanje 19 osoba zadobilo povrede, među kojima 14 devojčica uzrasta od devet do 14 godina. Portparol talibana Zabihulah Mudžahid izjavio je da je, prema preliminarnim informacijama, u školu bačena ručna bomba i da su povrede učenika lakše.

On je rekao da je istraga u toku i da bezbednosne snage rade na identifikovanju i hapšenju odgovornih. Mudžahid je ocenio da su eksploziju možda izveli pripadnici Islamske države ili "grupe povezane sa njom".

Za napad za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. Dašt-e Barči, pretežno šiitski hazarski deo zapadnog Kabula, poslednjih godina bio je poprište više bombaških napada, posebno na škole i obrazovne centre. Specijalni izvestilac UN za ljudska prava u Avganistanu Ričard Benet osudio je napad i pozvao na potpunu i nezavisnu istragu kako bi odgovorni bili identifikovani i izvedeni pred lice pravde.

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